Nueva doble cita casera para el Alter Enersun Al-Qázeres

Con la salvación ya en el bolsillo, el Alter Enersun Al-Qázeres apura sus opciones de clasificarse para los playoffs de ascenso. Lo hará en una doble cita casera en el Multiusos; este sábado a las 18:00 horas frente al Canoe y el lunes a las 20:00 contra el Paterna. Esta última corresponde al partido aplazado el pasado mes de febrero.

«Veníamos de un partido muy duro en Estepona y hemos ido de menos a más en los entrenamientos. Poco a poco hemos ido poniéndonos a tono para esta doble cita en casa», expresaba el técnico del Al-Qázeres, Jesús Sánchez, en la comparecencia pública previa a estos dos encuentros.

El técnico del cuadro auriamarillo espera no solo que su equipo pueda dar una buena imagen, sino que también pueda alcanzar el triunfo en ambos partidos para seguir manteniendo opciones reales de luchar por los playoffs en la recta final de la liga regular.

Respecto a sus rivales, Sánchez explica que «Canoe es un equipo que se conoce muy bien, con jugadoras que llevan tiempo jugando juntas. Han enganchado buenos resultados y se han metido arriba».

48 horas después de enfrentarse al cuadro madrileño, Paterna pondrá a prueba al equipo extremeño en un encuentro que corresponde a la jornada 21. Las valencianas cuentan en la actualidad con un triunfo más que el Al-Qázeres. «Es un equipo que ya ha cumplido su objetivo con la permanencia y cuenta con jugadoras llamadas a estar en un futuro en Liga Endesa. Le viene bien jugar sin presión».

El técnico del Al-Qázeres lamenta también la baja definitiva de Crystal Primm, quien ha tenido que dejar temporalmente la práctica del deporte profesional por una pericarditis: «Es una pena porque, además de las muchas cosas buenas que daba al equipo, es una persona muy querida en el vestuario. La echaremos de menos y hay jugadoras que están dando un paso al frente para cubrir su ausencia»

Sánchez descarta, además, la posibilidad de fichar: «Sería complicado y para mí ya no tiene sentido. Ya hemos hecho bien los deberes y hay gente en el equipo a la que le puede venir bien estos minutos de cara al futuro». Quien previsiblemente no podrá jugar es Patri Vicente, con un esguince. «Lo que no vamos hacer es arriesgar absurdamente para que cuando vuelva nos ayude de verdad».

