Noche grande en La Granadilla

Salvo alguna esporádica visita de la selección española de baloncesto –los Pau Gasol y compañía en 2008–, o la de los Harlem Globetrotters en 2007, los amantes del deporte de la canasta en Badajoz no habían vibrado en este milenio como lo están haciendo esta temporada de la mano de un club humilde como el Vítaly La Mar BCB, heredero del clásico Círculo, pero gigante a la hora de llegar al corazón de sus hinchas. Sus últimos partidos congregan a cerca de 2.000 espectadores en el coliseo pacense y este sábado (19.45) en el choque ante el líder Camper Eurogaza de Córdoba podrían superarse. Seguro que quien acudiera una semana atrás al duelo ante el otro representante cordobés –el Coto–, segundo en la tabla y único capaz de ganarle a su paisano, disfrutó con la magnífica remontada protagonizada por los pupilos de Pablo Cuevas.

«Es el mejor partido que se puede disputar en esta liga. Tenemos que mantener las mismas energías que el sábado. Somos conscientes de la dificultad que supone jugar con el equipo casi invicto de la liga, pero un día más, y sobre todo en casa, vamos a darlo todo», avisa el técnico del BCB en la víspera.

Cuevas analiza que jugar en casa en esta nueva y esperanzadora tesitura que está viviendo el baloncesto de la ciudad es un factor que no se produce en todos los rincones de España, por eso agradece a la afición el apoyo que está mostrando. «La Granadilla es la mejor pista de toda la liga EBA, no solo de nuestro grupo, sino de toda España. Es por supuesto mi opinión, pero no voy desencaminado. Tenemos la suerte de tener un ambientazo, muy sano, que lo que busca es pasarlo bien viendo a su equipo, y que nos ha demostrado que está con nosotros y que apoya nuestra filosofía», contesta respecto al ambiente que se podrá respirar en este difícil duelo.

Si uno atiende a los recientes resultados del grupo D-B cualquier cosa puede suceder pese a la contundencia del adversario. El BCB venció al Coto Córdoba en el mismo escenario en una gran recta final, siete días después de que el mismo Coto se impusiera en el derbi ante el líder y paisano, que acumulaba una inmaculada racha de trece jornadas sin caer. Por ende, la victoria es una dura misión pero no un imposible ante un Córdoba que viene de vencer con rotundidad al otro equipo de Badajoz, CBA, 89-57. Aun así, el entrenador recela del Eurogaza, al que considera el rival más duro, con un entrenador «perfeccionista que lo preparará al milímetro». Según Cuevas, cuentan con dos jugadores de garantías por posición, algo que en estas categorías es un tesoro porque permite una rotación mayor. «Para mí su jugador más peligroso es Valentín, su base. Es muy bueno para esta liga», apostilla.

Un Vítaly La Mar que tiene dos novedades en lo social. Por un lado, ha lanzado un carnet de simpatizante de segunda vuelta al 50% de descuento por 10 euros los adultos y 5 los estudiantes. Por otro, la puesta en marcha de la tienda física el día del partido con merchandising del equipo.

Derbi Moraleja-CBA

El del BCB no será el único encuentro interesante pues este sábado el pabellón Adolfo Suárez de Moraleja acoge a las 18.00 horas el derbi extremeño entre el Hache Publicidad y el City of Badajoz CBA. Choque de dinámicas opuestas ya que los cacereños suman dos victorias seguidas –cuatro en cinco encuentros– que les han aupado a la novena posición mientras los pacenses, que tienen un triunfo más en la tabla, sufrieron un serio correctivo ante el intratable líder y además han perdido a su buque insignia, el belga Strikker, que se marcha a la LEB Plata. Mientras, el Lithium Iberia Sagrado Corazón jugará el domingo (12.00) en la pista del otro equipo cordobés, el Coto Córdoba.

