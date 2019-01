LIGA FEMENINA El Nissan Al-Qázeres permanece con un ojo puesto en el mercado Roneeka Hodges, junto a Jesús Sánchez, en su presentación. :: CBA Consciente de que es necesario reforzar el juego interior, Jesús Sánchez sigue atento a las opciones que vayan surgiendo, aunque admite que no es prioritario para el club MARÍA CORRAL CÁCERES. Viernes, 11 enero 2019, 08:55

«Seguimos mirando el mercado ya que el plazo está abierto, pero no es una prioridad», fueron las palabras de Jesús Sánchez, entrenador del Nissan Al-Qázeres, en la rueda de prensa previa al partido contra Perfumerías Avenida de mañana (Serrano Macayo, 18.00 horas). Dichas declaraciones hacían referencia a la necesidad más que evidente que el equipo tiene de reforzar su juego interior. Aunque no cierra la puerta a que otra jugadora se incorpore a la disciplina verde en los próximos días, según declaró, «el equipo no puede volverse loco económicamente, no está en disposición de ello».

En resumidas cuentas, lo que el técnico cacereño vino a decir es que, de observar alguna 'ganga' en el mercado, pujarían por ella, pero que desde la propia entidad no lo ven como algo imprescindible. Sin embargo, sí reconocen que con la baja de Cobi Barbee la plantilla ha perdido en rebote y defensa.

Sobre la que fue su pupila hasta hace unas semanas aprovechó para pronunciarse en la presentación de su sustituta, Roneeka Hodges, con la que aprecia ciertas diferencias: «Tenemos la suerte, dentro de la desgracia que hemos tenido de perder a Cobi por lesión en un momento tan importante de la temporada, de haber podido encontrar en ella un reemplazo. No es el mismo tipo de jugadora. Juega más de escolta y es más anotadora».

En cuanto a la recién llegada, Jesús Sánchez aseguró que «lo que nos está sorprendiendo es que desde el primer día ha puesto todo de su parte, toda su voluntad para intentar ayudar al equipo, para adaptarse lo antes posible». Además, añadió que su nueva jugadora se encuentra bien físicamente y que, aunque aún tiene que coger el ritmo de la competición al venir de una liga de menor exigencia, «está capacitada para ello».

La propia Roneeka Hodges, por su parte, manifestó su polivalencia dentro de la pista: «Lo primero que hago cuando me uno a un equipo es hacer lo que ese equipo quiere de mí. Me adapto a cualquier posición». Precisamente, respecto a su periodo de adaptación aseguró que en cuanto se compenetre con sus compañeras, con más rodaje que ella, «se lograrán grandes resultados, porque hay potencial», así como buena dinámica de trabajo.