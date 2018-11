LIGA FEMENINA El Nissan Al-Qázeres deja escapar la victoria al final Forasté, la más destacada de las cacereñas. :: armando méndez Tras ir por delante de IDK Gipuzkoa casi todo el partido, las chicas de Jesús Sánchez desconectaron en los minutos decisivos MARÍA CORRAL CÁCERES. Domingo, 4 noviembre 2018, 09:58

Casi. El Nissan Al-Qázeres estuvo rozando su primer triunfo de la temporada en su cancha desde el segundo uno del partido, pero todo se quedó en un casi, ya que IDK Gipuzkoa acabó sumando su cuarta victoria del campeonato (62-64). Las fuerzas parejas de ambos conjuntos se vieron reflejadas de forma permanente en el electrónico y no hubo un dominador claro. Sin embargo, tras ir por delante prácticamente todo el encuentro, las de Jesús Sánchez dejaron escapar una victoria que ya acariciaban con la punta de los dedos. Tres minutos finales de desconcentración y nervios por parte de las locales prolongan la negativa racha de las extremeñas a cuatro jornadas consecutivas perdiendo.

62 NISSAN AL QÁZERES 64 IDK GIPUZKOA Nissan Al-Qázeres Ocete (7), Ferrari (5), Barbee (12), Ginzo (9), Maize (6) -quinteto inicial-, M. Romero (2), Nascimento (-), Forasté (11), Robledo (-), Corrales (-), S. Romero (-) y Correa (-). IDK Gipuzkoa Brkic (6), Aduriz (9), Nystrom (2), Weaver (5), Sarr (2) -quinteto inicial-, González (6), Iparragirre (-), Olabarria (-) Erauncetamurguil (4) y Vivi (30). Parciales 15-10, 19-19, 17-19, 11-16. Árbitros Uruñuela Uruñuela, Aranzana García y Murillo Khon. Eliminada Akela Maize.

Todo apuntaba a que la suerte iba a sonreírle al baloncesto cacereño este fin de semana. Tras la mágica noche vivida en el Multiusos el viernes, el Serrano Macayo no quería ser menos y estaba preparado para que su graderío vibrara. Y vaya si lo hizo. Pero hasta el final del último cuarto, cuando el Al-Qázeres se disolvió y echó por tierra el buen trabajo (especialmente en defensa) realizado los 37 minutos anteriores. Miriam Forasté destacó por el cuadro local con 18 de valoración (11 puntos y 5 rebotes), mientras que por el conjunto visitante sobresalió Vivi Pierre-Louis con 35 de valoración (30 puntos y 11 rebotes).

El encuentro empezó con la novedad de Paula Ginzo en el quinteto de gala en detrimento de la propia Miriam Forasté. Casualidad o no, las extremeñas salieron enchufadas desde el pitido inicial y tomaron las riendas del encuentro. Pese a la igualdad constante en el marcador y al pobre primer cuarto de ambos conjuntos en cuanto a puntuación (15-10), las locales se mostraron fuertes en defensa y más intensas que su rival. Factor que fue clave para que las de Jesús Sánchez se marcharan a vestuarios con una importante ventaja (34-29).

Misma tónica siguió la segunda mitad. El tercer asalto fue un calco de los dos primeros y la victoria no parecía decantarse por ninguno de los dos equipos. Tras la expulsión de Akela Maize en el último asalto, las de Azu Muguruza no cesaron en su empeño de no irse de vacío de Cáceres y aprovecharon la desconcentración y el nerviosismo de las extremeñas en los minutos finales del partido.

Con 62-60 en el electrónico, a segundos de concluir el encuentro, un triple de Onintza Aduriz y un posterior tiro libre de Iva Brkic dejaban la derrota del Al-Qázeres vista para sentencia y la incredulidad en el rostro de todos. Al final, la suerte no sonrió a los dos equipos cacereños por igual. Ellas tendrán que esperar al menos una jornada más.