LIGA FEMENINA Nissan Al-Qázeres no cree en los imposibles Paola Ferrari y Gaby Ocete acudieron a una de las actividades de Cocemfe Cáceres. :: nissan al-qázeres Pese a la dificultad de medirse al todopoderoso líder Perfumerías Avenida, el cuadro extremeño intentará dar la cara ante su gente MARÍA CORRAL Sábado, 12 enero 2019, 09:36

Apenas ha arrancado la segunda vuelta en la Liga Dia y el Nissan Al-Qázeres ya se prepara para afrontar de nuevo su particular 'Tourmalet'. El primer escollo, un todopoderoso Perfumerías Avenida colíder junto al Girona. Aunque el cuadro verde no pierde la fe y espera desempeñar hoy mismo a partir de las 18.00 horas un buen papel en su pabellón y ante su gente.

En el último partido en el Serrano Macayo todo fue alegría e ilusión para el Nissan Al-Qázeres. Ahora, tan solo dos semanas después, las extremeñas vuelven a pisar su cancha con sensaciones contradictorias. Con la Copa de la Reina ya en el bolsillo, el siguiente objetivo a cumplir es el de colarse en los playoffs. Sin embargo, no todo corre a favor del equipo comandado por Jesús Sánchez.

La salida de Cobi Barbee propició la adaptación de la recién llegada Roneeka Hodges al grupo y viceversa, factor que, sin lugar a dudas, ha frenado el ritmo alcanzado durante la primera vuelta. A esto se ha sumado en las últimas semanas el cansancio y las molestias que muestran algunas de las jugadoras con motivo de la exigencia del calendario. Y, por si no fuera suficiente, el conjunto cacereño cuenta con el hándicap de hacer frente nuevamente a su particular 'Tourmalet'.

Pese a todo, desde el Nissan Al-Qázeres no pierden la esperanza. Así lo ha manifestado el entrenador Jesús Sánchez en las horas previas al primer choque de ese duro tramo de liga: «Imposible no hay nada. Es muy difícil, no vamos a engañar a nadie, pero hay que intentarlo. Si no tuviéramos ninguna opción y no peleásemos, no tendría sentido».

Precisamente ante Perfumerías Avenida será contra quien traten de romper cualquier estadística en contra. «Es un equipo que está siendo referencia en nuestro baloncesto en los últimos años. Cuenta con una plantilla experimentada y de gran talento, pero intentaremos en la medida de nuestras posibilidades hacer un partido duro y serio», ha sido el análisis del técnico respecto a su rival de hoy.

Compartiendo el liderato con el Girona, el cuadro salmantino contabiliza tan solo una derrota en catorce encuentros y se postula como un contrincante difícil de batir. No obstante, desde la disciplina cacereña no se achantan y buscarán aprovechar la carga de minutos de las de Lino López tras su participación en Euroliga para sorprender a un oponente al que esta temporada todavía no han vencido. En los dos choques anteriores, el correspondiente a la primera vuelta y el amistoso disputado en pretemporada (ambos en tierras castellanoleonesas), Perfumerías Avenida se impuso sin titubeos.

En esta ocasión, desde el Nissan Al-Qázeres utilizarán el factor cancha para que esta vez la victoria tenga color verde. Un triunfo que compensaría el tropiezo del pasado fin de semana en Ferrol y que reforzaría la moral del preparador Jesús Sánchez y sus pupilas de cara a los próximos partidos, en especial para su lucha personal por hacerse con un hueco entre las ocho primeras.

Actividad en Cocemfe

Por otro lado, ayer las jugadoras Paola Ferrari y Gaby Ocete fueron invitadas a Cocemfe Cáceres para participar en una de sus actividades, concretamente el blog 'Nuestra Voz', en la sección 'La voz de la Calle', en la que invitan a personas sin discapacidad para hacerles una entrevista sobre su trabajo y su punto de vista de la discapacidad.