Nissan Al-Qázeres, a dar buena imagen en la 'final' ante el IDK
MARÍA CORRAL CÁCERES. Sábado, 3 noviembre 2018, 09:28

Tras pasar la fase crítica de su particular Tourmalet en este arranque liguero, desde el Nissan Al-Qázeres conciben el enfrentamiento ante IDK Guipuzkoa como una auténtica final. Un reto que, de ganarlo, supondría un gran punto a favor de las extremeñas a la hora de alcanzar las metas propuestas: colarse en puestos de playoffs y Copa de la Reina.

Así lo manifestó Jesús Sánchez, su entrenador, horas antes del encuentro que tendrá lugar esta misma tarde en el Pabellón Juan Serrano Macayo a partir de las 18.00 horas. Para acercarse a los 'cocos' de la categoría y competir al nivel esperado, el entrenador cacereño afirmó que deberán doblegar a alguno de los aspirantes a mirar la clasificación desde arriba.

Para la cita, no faltará la total confianza en sus pupilas: «Llegan con ganas, han cogido moral tras el encuentro frente al Girona. Compitieron bien y estuvieron cerca del rival durante varios tramos. Lógicamente, perder ante Guipuzkoa entra en los planes, pero creemos que es un partido para ganar y dar una buena imagen en casa». Contra el Gernika las sensaciones no fueron las deseadas y hoy tratarán de ilusionar a la afición tal y como ocurriera en pretemporada ante el Benfica. Además, Jesús Sánchez resaltó que espera que cada una de sus jugadores aporte el máximo para ayudar al equipo a sumar más de sesenta puntos, independientemente de si salen en el quinteto inicial o desde el banquillo. Según su criterio, todas las piezas tienen en el mismo peso en el vestuario y el dubitativo momento que atraviesan no es consecuencia de un rendimiento pobre por parte de las jugadoras suplentes, sino más bien una cuestión «de acierto de cara a canasta» en términos generales.

En referencia al cuadro que tendrá enfrente en esta jornada, el técnico del Nissan Al-Qázeres habló así del actual quinto clasificado de la Liga Dia: «Es un plantel que se conoce muy bien porque mantiene casi todo el bloque de la pasada campaña intacto». Destacó que la clave del choque estará en la labor de la pareja de interiores Lyndra Weaver y Oumol Sarr. Con 67 puntos y 29 rebotes la primera, y 48 puntos y 27 rebotes la segunda, Sánchez es consciente de que sus chicas encontrarán dificultades debajo del aro.

Pese a la complejidad del rival, el Nissan Al-Qázeres no se achanta. Al contrario. Saben que ante IDK Gipuzkoa tienen una oportunidad idónea para alejarse de los puestos de descenso y marcar el comienzo de una racha más positiva en la competición. De momento, la segunda victoria se le resiste a las extremeñas y ya suman tres derrotas consecutivas. Como referencia, el exitoso estreno ante Baxi Ferrol o las buenas sensaciones en algunos minutos frente a Perfumerías Avenida y Girona para ir tanteando el terreno y no descolgarse demasiado de la zona noble de la tabla. Disputar la Copa de la Reina y entrar en playoffs son objetivos que se vislumbran en el horizonte, pero antes, será necesario vencer la final de hoy ante el cuadro vasco.