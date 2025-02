'Nino', director de colegio y el abuelo de la EBA a sus 50 años

Marco A. Rodríguez Badajoz Miércoles, 17 de enero 2024, 07:28 Comenta Compartir

Canterano, jugador, capitán, entrenador, secretario, vocal, tesorero, directivo, vicepresidente, presidente, fundador... No hay un solo resquicio del AD Moraleja que no se haya beneficiado de la generosa aportación de Saturnino Méndez, auténtico hombre orquesta de la entidad del norte de Cáceres, de la que conoce por experiencia cualquier recoveco. Por ejemplo el parqué del pabellón Adolfo Suárez, donde este sábado tras la tercera victoria en cuatro partidos –y ante el potente Coria del Río– posó para conmemorar una cifra que conservará para siempre en su memoria. Nada menos que 50 años cumplidos y todavía jugando al baloncesto en una competición nacional como la liga EBA. Asegura que será la última temporada en activo, su último baile, y quiere disfrutarla en un vestuario que le honra y donde a algunos de sus compañeros que proceden de las categorías inferiores ya los ha entrenado. A alguno de ellos incluso les dobla la edad.

Según fuentes de la FEB, en la 23/24 el extremeño copa el primer puesto de la longevidad, seguido por Gustavo Pallares, del CB Cartagena, con 49. El curso pasado aparece Alexander Hellbusch (del Valsequillo), con otros 50, y Javier Alarcón (Lucentum), con 49. Y en la historia destacan los 59 palos de José Manuel García Ramírez (Horta), solo un partido en la 2000/01, más otros 59 de Victoriano González (dos en el Guadix) en la 08/09. Son los 'abuelos' de la EBA, cuya lista engrosa lo que dicta el DNI del protagonista de esta historia. Es ir un paso más allá de los cuarentones, que los ha habido hasta en la élite. Robert Parish y Abdul Jabbar se retiraron de la NBA con 43 y 42. También con 43 castañas el mítico Joan Creus en la ACB. O todo un clásico como el incombustible Darryl Middleton (46 en LEB Oro).

«Todavía aguanto. Soy como Benjamin Button, no he hecho 50 sino 48, voy para atrás (Risas). Nunca piensas que va a llegar esta edad. Juego desde pequeño y sigues, sigues, te encuentras bien y mientras seas útil y te sientas partícipe..., porque estar por estar, no. Lo hubiera dejado. Además, me gusta ayudar a los jóvenes, que hay muchos», confiesa un 'Nino' Méndez que comenzó su andadura en el pueblo con los infantiles y cadetes del colegio. Con 14 y 15 años pasó a la Liga Diputación, con 18 en Cáceres en la Universidad ficha por el Coria del Río sevillano, donde permanece dos campañas en Segunda Nacional hasta que en el año 94 cofunda el Moraleja y juega en él, con Roberto Blanco, técnico del Cáceres, como base de aquel plantel. No volvió a moverse de allí pese a recibir llamadas. El pasado curso coincidió en el vestuario con varias generaciones de la asociación norteña como Gallego, Ismael o Manu Cores, que ya superó los cuarenta y sigue dando guerra. Blanco volvería como técnico, su primer destino.

De la charla con él se desprenden varias causas que justifican su longevidad. Algunas baloncestísticas y físicas, como su condición de alero tirador con una mano más que fiable, o su preparación y cuidado, además de sus mínimas lesiones. «Es que creo que soy el que menos me he lesionado y el único que no se ha perdido un entrenamiento entre la temporada pasada y en esta», apostilla. Pero también motivos sociales o de diversa índole, como su profesión de maestro –que concede tiempo libre– y luego director de colegio, en el Cervantes de Moraleja, o incluso su propia soltería, porque argumenta que de haber estado casado y con hijos le hubiera sido más difícil compaginar la vida familiar con sus labores profesionales, la presidencia del club, ser entrenador de la cantera, jugador, etc. Demasiados frentes.

El 9 de enero cumplió el medio siglo de vida, tres de cuyas cinco décadas inmerso en un Moraleja del que también es fundador y presidente. Pudo haber salido de su localidad natal y haber militado en clubes de EBA y más solera, pero su intención era hacerlo en casa. Por ese ánimo de pertenencia se puso manos a la obra y hace 30 años vio la luz un proyecto que ha superado todo tipo de vicisitudes y que ya ha saboreado, como en estos dos años, las mieles de una categoría nacional. Ahora es su eterno capitán.

«Los directivos que empezaron conmigo ya se fueron. Soy el único que continúa desde que fundamos la asociación deportiva. Otros tenían trabajos y horarios más complicados. Yo tenía la tarde libre para poder jugar y entrenar. También me saqué el título de entrenador y alguna vez he dirigido al Moraleja, siendo además jugador, pero prefiero estar con los niños y chavales por mi carácter de docente», recuerda.

Cuestionado sobre qué es más difícil, dirigir un colegio público o un club, contesta que existen muchas similitudes. Como directivo deportivo reconoce que es complicado organizar la entidad y convencer a gente para que se establezca en una población alejada como Moraleja, que no es Cáceres capital o Badajoz. Hay menos atractivos y alternativas que ofrecer. Eso requiere mucho trabajo y labor en equipo, como le sucede en el colegio, donde debe gestionar con compañeros, familias, la junta escolar, etc. «Hay que hacer grupo y además hoy en día la educación ha cambiado mucho», asegura.

Moncho Galavís, a quien relevó del banquillo el argentino Martín Méndez, es el coordinador del club y explica que Nino ha sabido adaptarse bien a un rol inferior en minutos y presencia. «Recuerdo que en el año 92 fue el máximo anotador del equipo. Era muy bueno. Ahora tiene menos físico y no tiene la soltura de antes, pero puede aportar, aunque sean cinco minutos. Ha asumido muy bien ese rol». «Él siempre se ha cuidado mucho, es muy metódico, sigue con sus rutinas de preparación y no se abandona como otros cuando acaba la temporada. Está muy motivado al tener tanta vinculación con el club y la muñeca la sigue teniendo», continúa respecto a la clave de su no obsolescencia. Así que estamos ante el Óscar Schmidt del Moraleja, una especie de longevo tirador. «Eso nunca se pierde. La verdad es que les sigo ganando a mis compañeros cuando solo se trata de tirar. Otra cosa es salir del bloqueo en acción o del 'pick and roll' y tirar», dice Nino.

Bromas al presidente

¿Y se puede bromear con un compañero que además es tu presidente? Galavís contesta: «A Nino le gusta mucho socializar. Habla bastante con los jugadores y ellos le respetan. El otro día invitó a cenar a la plantilla tras el partido y hay muy buena relación y un respeto máximo, y las bromas nunca están de más, aunque sea el presidente». «Es que ellos me ven más como jugador, coincido con gente con la que ya he estado antes, como Pablo Bayle. Va más allá de que tenga la faceta de presidente. Sí es verdad que los nuevos se preguntan..., ¿y este tío que hace aquí?, pero cuando te ven entrenar y jugar cambian de pensamiento. Fuera de la pista ya podemos hablar de otras cosas. Son buenos chicos. Alguno cuando les digo mi edad no se lo cree, ¡si podría ser su padre!», añade Méndez.

El 'abuelo' de la EBA valora el crecimiento del Moraleja, el de sus equipos de base o la inclusión de uno de voleibol, y cree que pese a su trayectoria seguirá vivo cuando él ya no esté. «Nunca lo he tenido claro, pero este año seguro que será el último. Llega el momento en que tienes que decir que hasta aquí. Hay que poner un lazo y adiós». En Moraleja le echarán de menos.

