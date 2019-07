LEB ORO Nikola Rakocevic levanta la veda de nombres en el Cáceres Rakocevic, en un partido de la pasada campaña. :: L. CORDERO Con la renovación del jugador montenegrino la entidad verdinegra estrena el capítulo de integrantes para la próxima plantilla J. CEPEDA CÁCERES. Miércoles, 24 julio 2019, 08:54

El Cáceres 2019/20 ya cuenta con su primer nombre confirmado en lo que a jugadores se refiere. El escolta montenegrino Nikola Rakocevic, de 28 años y 1,92 metros, ha aceptado la oferta de renovación del club y defenderá la enseña verdinegra por quinta temporada, que será su cuarta consecutiva tras pasar anteriormente por Valladolid y Breogán.

Considerado ya como un jugador «de la casa» por el propio club, la oficialización de la continuidad de Rakocevic cayó de buen grado entre los seguidores de la entidad, al tratarse de uno de los hombres más desequilibrantes y que nunca se esconden, para bien o para mal, cuando más quema el balón en los momentos decisivos. Aunque la pasada campaña no fue la mejor para el escolta de Podgorica, bien es cierto que el balcánico sí dio un paso al frente en la recta final para convertirse en uno de los hombres clave para salvar la categoría. Finalmente acabó firmando un promedio de 11,3 puntos, 2,5 rebotes y 1,2 asistencias en algo más de 25 minutos por encuentro en sus 31 duelos disputados a lo largo de la última temporada. El propio Rakocevic es consciente de los problemas que padeció el equipo durante buena parte de la liga y espera que este próximo ejercicio no vuelvan a repetirse las mismas deficiencias, tal y como explica en los canales oficiales del club: «Cuando nos dimos cuenta de que las cosas iban mal, demostramos que había llegado el momento del cambio. Luego las cosas sí fueron bien durante las últimas jornadas. No podemos volver a cometer los mismos errores», argumenta.

Para el técnico del Cáceres, Roberto Blanco, el equipo se beneficiará de la presencia de Rakocevic al tratarse de un «excelente tirador». El preparador destaca, además, su polivalencia atacante para asistir a sus compañeros, para provocar tiros liberados o para fabricarse sus propios puntos. Y es que con el paso de los años el escolta del Cáceres se ha convertido en algo más que un francotirador, con grandes dotes también para abrir las defensas rivales a través de sus penetraciones.

Por lo demás, después de que esta misma semana se hiciese oficial la llegada de Armando Gómez como segundo de a bordo de Roberto Blanco en el primer equipo, la entidad conoció ayer el calendario del filial de Liga EBA. Los extremeños arrancarán el 6 de octubre en Utrera ante el Alba IBS.