LEB ORO Ñete: «La clasificación no me preocupa» El entrenador del Cáceres adelanta que Dani Martínez podría disfrutar mañana de algunos minutos MARÍA CORRAL CÁCERES. Jueves, 1 noviembre 2018, 11:25

Leyma Coruña, próximo rival del Cáceres Patrimonio de la Humanidad en la actual liga de LEB Oro. Un equipo que, hasta la fecha, ha recorrido la misma senda que los verdinegros. Una victoria en cinco partidos, también el día del estreno, han sido los resultados cosechados por los gallegos en este arranque liguero. Con motivo del duelo de este viernes en el Multiusos (21.00 horas), el técnico Ñete Bohigas aprovechó para analizar a su rival, además de otros asuntos, en una comparecencia celebrada en el Instituto de Tecnologías Dentales Fones.

Uno de los temas que abordó fue la vuelta de Dani Martínez. El polivalente jugador catalán, según adelantó el propio entrenador, podría reaparecer mañana mismo disputando algunos minutos: «Se encuentra fuerte anímicamente y físicamente para ayudarnos y jugar al mismo nivel que sus compañeros, pero aun estamos en proceso de que esté al cien por cien. Lleva ocho meses sin competir tras una operación importante y necesita una readaptación a la competición que requiere su tiempo».

Sobre el juego del equipo, Ñete Bohigas aventuró que aún es pronto para que salten las alarmas: «Otras temporadas nos han pasado cosas similares y la clasificación no me preocupa. Lo que sí me preocupa es no estar a la altura del juego que podemos hacer. Esperemos llegar al nivel de los entrenamientos que estamos realizando».

Arturo Cruz, presentado

Las instalaciones del nuevo patrocinador del Cáceres también sirvieron para la presentación de Arturo Cruz como jugador verdinegro. El base comentó lo feliz que se ha podido sentir desde el momento que llegó a la ciudad y lo fácil que es trabajar con sus compañeros. «Mi adaptación ha sido excelente en el plano personal. Dentro y fuera del vestuario tenemos una buena relación. Ganar es importante, pero estar relajados es fundamental porque sino sería más complicado revertir la situación», declaró uno de los últimos fichajes del equipo.