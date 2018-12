LEB ORO Ñete Bohigas mira sin miedo la cita de mañana en Miribilla Nikola Rakocevic se perderá por lesión la cita ante el Bilbao. :: A. M. El Cáceres aspira a que el choque ante el Bilbao sea un duelo de tú a tú que le reivindique como equipo MARÍA CORRAL CÁCERES. Sábado, 1 diciembre 2018, 09:01

«La cita contra el Bilbao es uno de esos partidos que gusta afrontar sin miedo, porque te mides de tú a tú a jugadores de calidad». Son las palabras de Ñete Bohigas, entrenador del Cáceres Patrimonio de la Humanidad, en referencia al choque de mañana ante uno de los favoritos de la categoría (Palacio de los Deportes Bilbao Arena, 12.00 horas). «Deberemos mostrar buen nivel para minimizar sus virtudes como grupo y en el plano individual. Relativamente no hay casi nada que perder y sí mucho que ganar. Buscaremos reivindicarnos como equipo con dureza física y mental», señala.

Con estas declaraciones, el técnico verdinegro enfatiza en la progresión que está desarrollando su plantel a lo largo de las últimas semanas. «Vamos con la ilusión de seguir creciendo y compitiendo como lo hemos hecho hasta ahora», añade. Prueba de esa mejoría de la que habla fue la plácida victoria ante el Prat del pasado miércoles, cuando sus hombres mostraron su mejor cara desde que arrancó la temporada y doblegaron a un colista que también buscaba un respiro.

Sobre el encuentro ante el conjunto catalán, Ñete Bohigas reconoce que el triunfo se tornó aún más importante a raíz de las urgencias que ambos equipos tenían por ganar. Dentro de la satisfacción que produce ver por fin los primeros frutos, el entrenador cacereño destaca la evolución de Cole Huff desde su llegada y la calidad de TJ Sapp, «dejó destellos interesantes».

Tras tres jornadas rozando la victoria y sin suerte al final, el triunfo ante el Prat sentó como un auténtico bálsamo en las filas del Cáceres. Especialmente después de que fuese necesario reestructurar el planteamiento inicial tras la salida de hombres como Anton Grady o Marlon Johnson. «Antes nos basábamos más en el físico y ahora hemos vuelto a los orígenes. Talento exterior, con juego y posesiones rápidas para poder anotar con facilidad. Los dos jugadores que daban esa pincelada de atleticismo al equipo desaparecieron y hemos tenido que rectificar y cambiar la filosofía», matiza en relación a que el club se vio obligado a modificar su boceto inicial.

Por lo que respecta a las bajas, Ñete Bohigas ha adelantado que a Andy Mazurczak aún le restan un par de semanas para reaparecer. Después de que pase el enfrentamiento contra Araberri podría reincorporarse al grupo y entrenar al mismo ritmo que sus compañeros. Por el contrario, el técnico verdinegro ha anunciado que Nikola Rakocevic no estará disponible para el duelo frente al Bilbao tras sufrir un edema óseo ante el Prat y su tiempo de recuperación todavía está por determinar.

Sin embargo, las lesiones ya no son un quebradero de cabeza para el entrenador del Cáceres. «Es algo que no me coge por sorpresa y en este tipo de circunstancias siempre nos hemos crecido y los jugadores han dado un pasito para delante. Tenemos que afrontar los problemas con alegría, ilusión y no con mala cara. Todo lo que sea pesimismo no me vale, solo quiero gente que sume a mi alrededor», sentencia.