Ñete Bohigas: «Nos hemos dado de bruces con la realidad» MARÍA CORRAL CÁCERES. Martes, 16 octubre 2018, 08:33

«Perdimos más fácilmente de lo que me esperaba. Nos hemos dado de bruces con una realidad muy cierta». Así de tajante se mostró Ñete Bohigas tras la aplastante derrota ante Tau Castelló del domingo (84-60). En los duelos de temporadas atrás, el Cáceres Patrimonio de la Humanidad siempre había plantado cara en la cancha castellonense, pero en este último choque, el cuadro verdinegro no fue ni la sombra de lo que en su día fue.

Analizando el resultado adverso cosechado, el técnico verdinegro reconoció que la ausencia de hombres importantes como Víctor Serrano, Andy Mazurczak y Dani Martínez está pasando factura al equipo. «El fallo han sido las primeras rotaciones. No jugamos al ritmo necesario y dejamos de tener una lectura correcta del partido y, a partir de ahí, se crea una desconfianza que es difícil de sobrellevar». Y eso que el Cáceres tuvo la oportunidad de llevarse el encuentro cuando se pusieron a ocho de ventaja. «Creo que jugamos, posiblemente, los primeros mejores minutos de la liga. Luego dejamos que se nos escapara un partido que teníamos controlado. Estuvimos cerca, pero cuando ellos se vinieron arriba, nos costó en todos los sentidos, también anímicamente».

Precisamente el factor anímico es el que Bohigas intentará reforzar para que el buque verdinegro vuelva a salir a flote. «Me siento más que nunca cerca de mis jugadores. Quiero que entiendan que todos ellos tienen calidad para jugar en la LEB Oro. Son todos necesarios para que podamos ganar», es el mensaje que tratará de transmitir a sus pupilos para aguantar el envite de una categoría cada año más exigente.

Después del varapalo, la valoración general no podía traducirse en otra cosa que humildad y trabajo. «Necesitamos que todo el mundo que salga ayude, porque si no, no llegamos. Si con la falta de los tres jugadores importantes la gente que sale no suma, nos vemos abocados a puntuaciones de sesenta puntos en cada partido porque no llegamos a más».

Un compromiso que Bohigas espera que sus hombres corrijan para que la victoria en Barcelona no sea una excepción. «Tenemos que hacer muy bien las cosas para poder ganar, porque todavía a los lesionados les queda un trecho largo de camino», sentenció a modo de conclusión.