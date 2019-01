NBA Harden destroza a los Grizzlies de Marc Gasol Marc Gasol, presionado por Harden. / Efe Mala jornada de los españoles que apenas tuvieron protagonismo en sus equipos EFE Houston (EE UU) Martes, 15 enero 2019, 10:11

El escolta James Harden vivió otra noche estelar encestadora al aportar 57 puntos, su mejor marca en lo que va de temporada, que permitió a los Rockets de Houston vencer por paliza de 112-94 a los devaluados Grizzlies de Memphis y volver al camino ganador.

Harden, actual premio Jugador Más Valioso (MVP), alargó a 17 partidos consecutivos con 30 o más puntos, la segunda mejor marca en la historia de la NBA, sólo superado por el legendario Wilt Chamberlain que la estableció en 20 durante la temporada de 1964.

Harden superó la mejor marca que tenía esta temporada de 54 puntos logrados frente a los Wizards de Washington y se quedó a cuatro de empatar la mejor marca individual y de equipo, que es de 60 tantos, conseguida el pasado enero contra los Magic de Orlando.

El pívot español Marc Gasol, que perdió la sensibilidad en la mano derecha después de golpearse en codo al hacer un tiro de personal, concluyó el partido con cinco puntos en los 25 minutos que disputó.

«No creo que sea nada importante, me verán mañana los médicos, pero me he sentido mejor después del calentamiento en la segunda parte», declaró Gasol. «Creo que todo estará bien».

El jugador de Sant Boi anotó 2 de 5 tiros de campo, y 1 de 4 desde la línea de personal, mientras que si tuvo protagonismo dentro de la pintura al conseguir siete rebotes, incluidos cuatro defensivos, repartió cuatro asistencias y puso un tapón. La siete perdidas de balón se debieron a los problemas con la sensibilidad en la mano derecha.

Pau Gasol, durante el aprtido. / Efe

Un Pau Gasol gris

El protagonismo de los bases Kemba Walker y el francés Tony Parker permitió a los Hornets de Charlotte dar la sorpresa de la jornada al vencer de visitantes por 93-108 a los Spurs de San Antonio, que vieron rota racha de siete victorias consecutivas en su campo del AT&T Center.

Walker anotó 33 puntos y Parker disfrutó de un regreso triunfal a San Antonio, donde tuvo un gran recibimiento después de haber sido uno de los jugadores más queridos y carismáticos de la franquicia tejana.

Parker consiguió ocho puntos, cuatro asistencias y tres rebotes en su primer partido de vuelta en San Antonio, luego de firmar con los Hornets como agente libre durante el pasado verano.

Quien no pudo destacar ante su excompañero fue el pívot español Pau Gasol, que jugó 11 minutos como titular, y apenas aportó dos puntos tras fallar el único tiro que hizo a canasta y acertar 2-2 desde la línea de personal. El jugador de Sant Boi capturó tres rebotes defensivos, dio una asistencia, puso un tapón y perdió un balón.

El pívot español Willy Hernangómez jugó 14 minutos como reserva de los Hornets y volvió a ser el más eficaz en la ofensiva del equipo de Charlotte al aportar ocho puntos.

El exjugador del Real Madrid anotó 4 de 5 tiros de campo, falló un intento de triple, y no fue a la línea de personal. El mayor de los hermanos Hernangómez también capturó tres rebotes, incluidos dos defensivos, dio dos asistencias, y cometió dos faltas.

Mirotic, sin puntos

Los 46 puntos de Anthony Davis dieron alas a los New Orleans Pelicans para batir por 117-121 a Los Angeles Clippers, que encajan así su tercera derrota consecutiva.

Davis terminó el choque con 46 puntos y 16 rebotes en 39 minutos (es su decimocuarto encuentro seguido firmando al menos 20 puntos y 10 rebotes), mientras que Julius Randle aportó 27 tantos. Nikola Mirotic, saliendo desde el banquillo, dejó su casillero de anotación a cero en 17 minutos.

Los Pelicans, que tienen mucho camino aún que recorrer para alcanzar puestos de «playoffs», venían de perder 17 de sus 22 partidos a domicilio esta temporada.

El mejor de los locales fue Montrezl Harrell, con 26 tantos y 10 rebotes, en tanto que Danilo Gallinari añadió 25 tantos y 6 asistencias.