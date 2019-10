Temporada 2019-2020 Menos españoles en la NBA pero la misma ambición Marc Gasol, pilar de los Toronto Raptors. / Gregory Shamus (Afp) El baloncesto que se proclamó campeón del mundo en Pekín tendrá seis representantes esta campaña en la mejor competición del planeta, cuatro menos que el tope registrado en la 16-17 ÓSCAR BELLOT Madrid Martes, 22 octubre 2019, 07:02

Por decimonovena temporada consecutiva, y pese al regreso a la ACB de Álex Abrines y Nikola Mirotic, habrá españoles en la NBA. Seis, ya que José Manuel Calderón, agente libre, sigue sin equipo. Sólo dos de ellos, Ricky Rubio, recién aterrizado en los Phoenix Suns, y Juancho Hernangómez, asentado en los Denver Nuggets, tienen vínculo con sus actuales franquicias más allá de verano, por lo que el resto afrontan un curso determinante.

Pau Gasol encarará con los Portland Trail Blazers su sexta aventura en la liga y posiblemente la última, después de una campaña para olvidar en la que salió de los San Antonio Spurs y las lesiones tornaron en fantasmal su paso por los Milwaukee Bucks, impidiendo su presencia en el Mundial de China. Su objetivo es estar en los Juegos de Tokio, marco ideal para poner el broche a una carrera legendaria. Pero antes tendrá que demostrar que puede rendir de nuevo al más alto nivel, maximizando los minutos en pista que Terry Stotts le dé en el juego interior de los Blazers, comandado por Hassan Whiteside y Zach Collins a la espera del regreso de Jusuf Nurkic.

Su hermano Marc defenderá, como Serge Ibaka, el anillo de campeón. Pero sin Kawhi Leonard, las opciones de los Raptors son mínimas. El ex de los Grizzlies será agente libre en verano, cuando a sus 35 años podrá buscar su último gran contrato tras un curso en el que tendrá un peso más determinante en los esquemas de Nick Nurse. Algo similar ocurrirá con el hispano-congoleño, brillante en unas Finales en las que promedió 11,3 puntos y 5,2 rebotes y más descargado físicamente que el pívot de Sant Boi tras no disputar el Mundial de China. Lucirse será fundamental para rubricar un nuevo acuerdo al término de la campaña si antes no entra en alguna operación.

Incierto es también el porvenir de Willy Hernangómez, obligado a mejorar en la parcela defensiva para ampliar su presencia en la rotación de los Charlotte Hornets. La pérdida de Kemba Walker vaticina una larga travesía del desierto para la franquicia de Carolina del Norte pero da una oportunidad a los jóvenes, con espacio para crecer sin presión. Tratará de aprovecharla el español, campeón del mundo en China que necesita más minutos en pista para terminar de consolidarse.

Alejado de esas urgencias, Ricky Rubio llega a unos Suns que sólo pueden mejorar para descargar de responsabilidades creativas al cañonero Devin Booker y forjar sociedad con DeAndre Ayton. El MVP del pasado Mundial deberá dotar de consistencia y experiencia a un equipo bisoño. Con mucho futuro pero también presente aparecen los Nuggets, donde permanece Juancho, otro de los héroes de Pekín que tiene dos años más de contrato pero se convertirá en agente libre restringido en verano.