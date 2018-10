Calderón se acerca a su objetivo José Calderón. :: pistons.com Este miércoles comienza con Detroit su temporada catorce, a una de las quince que se puso como meta MARCO A. RODRÍGUEZ Badajoz Miércoles, 17 octubre 2018, 08:15

Seguro que cuando José Manuel Calderón hizo las américas -Toronto, vía TAU Vitoria- catorce años atrás no imaginó que cerca de tres lustros después perduraría en la mejor liga de baloncesto del mundo. A sus 37 años, cumplidos a finales de septiembre, el de Villanueva de la Serena afronta este miércoles con los Pistons su temporada número catorce en la NBA. En los últimos tiempos, él siempre ha comentado que su objetivo era llegar a las 15, así que cuando concluya la actual estará a una de divisar la bandera de cuadros. Ir más allá dependerá del físico y la existencia de oferta. En la madrugada de este jueves, en el Little Caesars Arena de Detroit y ante los Brooklyn Nets, el extremeño arranca una nueva 'regular season', esta vez en una franquicia en la que repite trayectoria como es la de Michigan.

Aunque quedan lejos aquellos maravillosos años de la era de los 'Bad Boys' de Isiah Thomas, Bill Laimbeer, Joe Dumars, etc., el amable base retoma su papel de 'Chico Malo' que ya tuviera medio curso cuando salió de los Raptors, aunque el juego contemporáneo dista mucho de aquel equipo que hizo de los malos modos su seña de identidad. Menos codos y más triples. En Detroit dejó muy buena impresión e incluso le ofrecieron renovar, pero prefirió viajar a Dallas a la captura de los playoffs. Era la 2012-13. Cinco años después, Calderón emigra desde el desmantelamiento del subcampeón Cleveland -que vio a LeBron hacer las maletas hacia Los Ángeles- hasta la ciudad del motor, que parece remontar el vuelo en lo económico tras una dura crisis. En lo deportivo, la franquicia del estado de Michigan no sale a flote. Aquella época dorada tuvo continuidad con el sorprendente título de 2004, pero casi punto y final. Desde 2008 no ganan un partido de playoffs.

Casey, su gran valedor

Con el técnico Dwane Casey como gran valedor, el extremeño será el 'Piston' de mayor edad (37), retomando quizá el papel de veterano mentor que adoptó en unos Lakers plagados de biberones. Él quiere tener minutos y por eso ve positivo que la primera persona en llamarle desde Detroit fuera el nuevo entrenador, quien ya le conocía de su etapa en los Raptors. «Me llama mi exentrenador Casey y me cuenta que quieren que sea parte del proyecto, que tienen a Reggie Jackson sano, a Blake Griffin desde el principio, etc., que necesitan tiro para abrir espacios dentro a Griffin y Drummond y quieren crecer y volver a playoffs tras ser novenos del Este. Será muy interesante, creo que voy a encajar muy bien allí y por eso voy. Es el sitio perfecto», apuntaba el base español en una entrevista con este diario en la presentación de su campus en julio.

Casey comandará un vestuario con algunos nombres importantes a los que deberá devolver a su mejor nivel. De las actuaciones del 'big-three' Drummond-Griffin-Jackson dependerá si aprueban o suspenden. Solo Drummond ha rendido recientemente como se presupone, con 15 puntos y 16 rebotes de media la pasada temporada. Referente defensivo en la 'pintura', suma rebotes con pasmosa facilidad y cada vez añade más movimientos de pies en ataque. Hasta se permite el lujo de dar más asistencias que muchos jugadores del perímetro. Se le ha podido ver practicando el triple esta pretemporada, pero se antoja excesivo.

Blake Griffin, el ex de los Clippers que maravilló al mundo con sus colosales mates, parece estancado en su progresión. Se le debe pedir más ya que es carne de 'All Star' y a sus 28 años está en la edad perfecta para echarse un equipo a la espalda. También a Reggie Jackson, un alocado 'playmaker' que antepone su estadística personal a la colectividad. Sus numerosos problemas físicos han lastrado al ex de Oklahoma, quien debió respirar cuando se separó de Westbrook pero no ha alcanzado la cima que escalaba. Tiene como suplente a Ish Smith, que representa la antítesis del basket que ejecuta Jackson, siempre pendiente del juego coral. Como tercer base aparecería Calderón, salvo que alguno de los refuerzos y novatos dé la campanada. Los otros dos integrantes de un posible quinteto podrían ser Stanley Jackson como escolta y Bullock como alero, dos puestos donde la calidad empeora.

Como curiosidad, el extremeño coincidirá en la rotación con un viejo conocido, el georgiano Zaza Pachulia, aquel armario que lesionó a Kevin Durant obligando a Warriors a abandonar un fichaje de Calderón que ya estaba cerrado. Jamás lo olvidará el serón, ya que ahora mismo tendría un 'Anillo' adornando algún dormitorio. «Es un tío encantador. Me escribió para decirme «¡eh!, ya te la lié una vez, este año no te la lío». Siempre me recuerda aquello porque se siente mal. Pero es muy buen amigo», decía de él en la mencionada entrevista.

Otros secundarios de los Pistons son el escolta Galloway, con quien 'Calde' compartió equipo en los Knicks; el fichaje Glen Robinson III, Luke Kennard o Jon Leuer, es decir, escasa profundidad en una competición cada vez más física y con más participación de efectivos. Mimbres que están a muchas millas de los Cavs, con los que Calderón disfrutó el pasado año de la final de la NBA, aunque fuera desde el banquillo. A los Pistons les espera una horquilla que rondará entre el sexto y el noveno lugar de una conferencia Este que estará encabezada por franquicias como Boston, Toronto o Philadelphia. De acceder a las eliminatorias, les tocará en primera ronda uno de ellos.