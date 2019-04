El Multiusos quiere ser un as en la manga Trist, en el último partido casero frente a Ourense. :: L. CORDERO El Cáceres recibe esta noche al Covirán Granada para luchar por una salvación que tiene en su mano a falta de dos jornadas | Los verdinegros esperan encontrar hoy el ambiente de las grandes ocasiones en una cita crucial J. CEPEDA CÁCERES. Viernes, 26 abril 2019, 08:41

Hace poco más de un mes, muchos aficionados del Cáceres que a punto estuvieron de tirar la toalla habrían hecho un pacto de sangre con su peor enemigo con tal de que el equipo verdinegro llegase a las dos últimas jornadas no ya con vida, sino dependiendo de sí mismo para salvar la categoría en LEB Oro por cuarta temporada consecutiva. Es precisamente en esta situación de 'privilegio' en la que se encuentra el equipo de Roberto Blanco. Un Cáceres que hoy recibe en el Multiusos (21.00 horas) al Covirán Granada, estos últimos en plena pugna por asegurarse el factor cancha en los playoffs por el ascenso. No habrá, por tanto, ningún tipo de relajación en el cuadro visitante.

Las cuentas para el Cáceres en estas dos últimas jornadas de competición son perfectamente cristalinas. Si el equipo del Multiusos vence hoy al Granada y el próximo viernes al Canoe a domicilio, la capital cacereña volverá a contar la próxima temporada con una plaza en la segunda categoría nacional sin necesidad de 'cotillear' lo que suceda en otras canchas. Si esto no sucede y los verdinegros cosechan una sola victoria en los dos últimos duelos, el Cáceres tendrá que recurrir a los transistores antes de iniciar los festejos. Por el contrario, y a pesar de estar en la actualidad fuera del descenso, dos derrotas de los extremeños condenarían al Cáceres a LEB Plata, teniendo en cuenta que en la jornada de hoy se dirimirá un duelo directo entre Prat y Barcelona B, cuyo vencedor arrebataría al Cáceres el puesto de salvación.

Consciente de la importancia del partido de hoy, el preparador del Cáceres no se anda con rodeos: «Nos estamos jugando la vida y el futuro proyecto del club», dijo ayer Roberto Blanco en sala de prensa. No obstante, el entrenador tiene plena confianza en que sus jugadores lograrán satisfacer el objetivo, agarrándose a la mayor cohesión grupal demostrada en las últimas citas ligueras: «Ahora el equipo está convencido de que va en el camino correcto y no para de remar. Los jugadores tienen los roles bien definidos y hay complicidad entre todos ellos». Sus palabras pasan la prueba del algodón, teniendo en cuenta que el actual Cáceres ya no es el mismo acostumbrado a entregar la cuchara a las primeras de cambio cuando venían mal dadas.

Del mismo modo, Blanco lamenta que «pequeños detalles reconocibles» provocasen las dos últimas derrotas frente a Ourense y Melilla.

Sobre el adversario de esta noche, quinto clasificado y empatado a victorias con sus tres perseguidores, el entrenador verdinegro muestra sumo recelo: «Granada es un gran equipo. No es ninguna sorpresa en la liga. Es un club con una proyección increíble en los últimos años y con la idea clara de llegar en un futuro a la ACB. Han conseguido una buena estructura de equipo con un núcleo importante de jugadores nacionales que vienen desde abajo y están reforzados con jugadores top de la liga como Josep Pérez, Guille Rubio y Pardina», analiza Blanco. El exverdinegro Sergio Olmos, al que también cita Roberto Blanco en su decálogo de medidas preventivas para esta noche, es otro de los nombres más que contrastados en la categoría.

Lo cierto es que los jugadores del Cáceres contarán esta noche con un Multiusos entregado a la causa. Un pabellón que intentará recuperar el aura de las grandes citas para convertirse en un aliado de excepción, en un auténtico as en la manga. Mucho ayudará la presentación de la cantera, con el preparador físico Mario Díaz Hellín como padrino de este año. Además, el Cáceres ha establecido diferentes promociones para facilitar que sus abonados puedan llevar de la mano a otros aficionados con precios reducidos. Los abonados de los otros clubes de la ciudad gozarán de un dos por uno en el precio de las entradas y en taquilla habrá un tres por dos generalizado.

Torta del Casar

El presidente del Cáceres, José Manuel Sánchez, y el gerente de la DOP Torta del Casar, Javier Muñoz, escenificaron ayer la renovación del compromiso de patrocinio que une al sello agroalimentario con la entidad deportiva, ya sea en LEB Oro o en LEB Plata. También se hizo balance de las sinergias compartidas en los tres últimos años.

Tras llevar una década batallando en la pintura de LEB Oro, el exverdinegro Sergio Olmos será una de las figuras del Granada donde se posarán las miradas de los aficionados cacereños.