El Multiusos se convierte en pesadilla

J. P. Badajoz Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:35 Comenta Compartir

El acuñado término 'Multisueños' se ha tornado en pesadilla para el Cáceres Patrimonio de la Humanidad. El equipo verdinegro se siente atrapado en su propia casa donde no consigue ser feliz. Ganar en su propia cancha se ha convertido casi en una obsesión para los cacereños. Se le resiste la victoria como local al conjunto de Jacinto Carbajal, que no termina de dar con la tecla para darle una alegría a su afición.

Ante Morón encadenó su quinto partido sin ganar en el Multiusos. Una racha que se prolonga desde el playoff de la pasada temporada. Su último triunfo en casa se remonta a la final directa entre campeones por el ascenso frente al Palmer Mallorca (72-63). Un partido en el que dilapidó una ventaja de 22 puntos que casi hubieran sentenciado su retorno a Primera FEB y que se quedó reducida solo a 9. El cuadro balear le dio un vuelco a la eliminatoria en la vuelta tras imponerse por 18 puntos (76-58). Fue el principio del fin para un Cáceres que entregó un ascenso que tocaba con los dedos y que todavía parece que sigue sin poder digerir. Desde aquel encuentro los verdinegros solo contabilizan derrotas en su pabellón. La primera en la repesca del playoff en cuartos contra Huesca (83-84) y ha continuado en los cuatro encuentros de la actual temporada ante Cultural Leonesa (57-79), Caja 87 (52-68), Biele (84-85) y Morón (62-67).

«El vestuario está muy fastidiado»

«El vestuario está muy fastidiado por haber perdido. También porque la gente que ha venido a ver el partido se merece que les demos una alegría. No ha podido ser esta vez y no queda otra que seguir trabajando para que la siguiente sí que podamos dársela», se mostraba así de resignado al terminar el encuentro el técnico ayudante Álvaro Acero, quien tuvo que ocupar el lugar de Jacinto Carbajal al ser descalificado en los minutos finales.

El Cáceres solo ha conseguido tres victorias en estas primeras ocho jornadas y todas como visitante. El cuadro verdinegro tuvo un comienzo esperanzador al imponerse en tierras navarras al Valle de Egües (63-91) en la primera jornada y aunque en la segunda salida perdió en Ponferrada (89-77) para encadenar tres derrotas consecutivas, después ha enlazado dos desplazamientos seguidos con triunfos en Jaén (61-78) y Logroño (79-88), intercalado con el cuarto tropiezo en casa en el fatídico final frente al Biele. Este fin de semana la liga se detiene de nuevo por el parón de selecciones y Jacinto Carbajal podrá ganar tiempo para ajustar conceptos. «Creo que estamos mejor que dos semanas antes, pero lo que está claro es que no es suficiente para ganar en casa», lamentaba Acero.

Esa ansiada victoria en el Multiusos es muy buscada por los jugadores. «Tenemos muchísimas ganas de ganar ya en casa. Trabajamos toda la semana con la ambición de ganar de una vez en casa porque queremos darle una alegría a la afición», resaltaba Álvaro Palazuelos. «Es una derrota anímicamente de las más duras de la temporada. Nos duele por la gente y lógicamente por nosotros», reconocía el jugador.

Ampliar Partick Lima, en un partido con el Cáceres. JORGE REY Patrick Lima, convocado por Cabo Verde Patrick Lima ha sido convocado por la selección de Cabo Verde para disputar las ventanas FIBA de clasificación para el Campeonato del Mundo 2027 que se celebrará en Catar. Esta primera fase se desarrolla del 24 de noviembre al 2 de diciembre y Cabo Verde parte en el grupo A donde se tendrá que enfrentar a Sudán del Sur, Libia y Camerún. El continente africano pone 5 plazas mundialistas en juego entre 16 selecciones divididas en cuatro grupos que se las disputarán a lo largo de 5 ventanas. Los tres mejores equipos de cada grupo de esta primera fase avanzarán a la segunda ronda.