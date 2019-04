LEB PLATA Morón alberga una nueva final Cardito, ante el Morón en el partido de la primera vuelta. :: PALMA El Plasencia visita la cancha del líder, virtualmente salvado, con el objetivo de ganar y seguir aferrándose a la permanencia JUAN CARLOS RAMOS PLASENCIA. Domingo, 21 abril 2019, 11:41

Solventó la primera final y ahora va camino de la segunda. Y si lo hace, el Extremadura Plasencia tendrá por delante otras tres. No tiene otra opción si quiere aferrarse a la LEB Plata. En este nuevo envite a vida o muerte, le espera un Aceitunas Fragata Morón (Pabellón Alameda, 13.00 horas) que transita al frente de la tabla y tiene la permanencia virtual ante el bolsillo.

Ante la falta de elementos atractivos con los que seducir a sus aficionados en un domingo de Semana Santa, el Morón ha tratado de vender el partido como el de la permanencia matemática. Y razón no le falta, ya que saca cuatro victorias a la frontera con los puestos de descenso con cuatro jornadas por disputarse.

El Plasencia tiene un balance de 8-10 y está a un partido del soñado sexto puesto que ocupa al Baskonia, al que tiene ganado el 'basket average'. Dormirá en zona segura si gana al Morón y pierden el Baskonia en La Roda y el Vic en casa ante el Gijón.

«Es otra final ante un equipo con empaque y con jugadores que tienen nivel de LEB Oro. Además, en una de las pistas que más aprietan. Muchas de nuestras opciones de salvación pasan por ganar en Morón y el equipo cree que puede hacerlo. Vamos con ilusión y el objetivo, como mínimo, de competir hasta el final», decía Raúl Pérez en lo que será su segundo partido como entrenador del Extremadura Plasencia.

El Morón ya dio síntomas de no tener suficientes motivaciones en juego el pasado sábado en Ávila. Viajó en el día cuando los planes iniciales eran hacerlo el viernes. Luego, dejaron escapar un partido que tenían en el bolsillo. «Es un equipo que un poco montaña rusa. Suelen jugar a un ritmo lento, de largas posesiones, para adaptarse al juego de José Antonio Marco. Pero es un equipo que sabe ganar anotando solo 60 puntos. Es de los que mejor defiende de la liga, tiene jugadores muy físicos. Saben muy bien a lo que juegan», explicaba Raúl Pérez.

Sobran presentaciones para hablar de jugadores como Cameron, José Antonio Marco, Howard o Jon Ander Aramburu, que llega tocado a esta cita. El que no estará es Tanner Omlid, ausente ya en los últimos partidos por lesión. «Si tienen un día bueno, pueden pasar por encima de cualquiera», avisa el entrenador placentino.

Raúl Pérez tendrá a su disposición a sus diez jugadores, una vez que Duane Morgan ha superado la contractura muscular que le condicionó en la segunda parte del partido ante La Roda. Todos llegan en buenas condiciones físicas y anímicas.

«Los jugadores están entrenando muy duro, incluso hemos tenido que bajar la intensidad para que no hagan más de lo que deben. Eso me gusta, porque creo que como se entrena, se juega. Con cinco partidos no puedo hacer maravillas ni las quiero hacer, ya que también hay muchas cosas buenas del anterior entrenador, pero sí que notado un cambio a nivel defensivo y en el aspecto anímico», reconoce Rula.