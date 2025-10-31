HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este viernes, 31 de octubre, en Extremadura?
Adrián Méndez en el duelo entre el BCB y el Dos Hermanas. Ángel Márquez
Tercera FEB

El Moraleja-BCB, un derbi de dinámicas opuestas

Este sábado, el CBA recibe al Portuense, mientras que el Sagrado visita la cancha del Alcalá

R. H.

Badajoz

Viernes, 31 de octubre 2025, 22:12

Comenta

El Hache Publicidad Moraleja y el Vítaly La Mar BCB dirimen este sábado (18.00 horas) en el pabellón Adolfo Suárez el primero de los dos derbis extremeños que se ponen en liza esta jornada en el grupo DB de Tercera FEB. Será la segunda salida consecutiva para los de Pablo Cuevas y la cuarta a domicilio en las cinco jornadas disputadas hasta el momento.

El conjunto pacense llega al choque en un buen momento de forma, con tres victorias y una única derrota, tras encadenar dos triunfos seguidos. El Moraleja, por su parte, es penúltimo clasificado con un balance de una victoria y tres derrotas y buscará su primer triunfo en casa ante su afición. Adrián Froufe, Jaime Fernández y Ndiaye Fallou se perfilan como los jugadores más peligrosos del cuadro cacereño. En el capítulo de lesiones en la plantilla del bloque pacense, Pablo Osés continúa con su recuperación del psoas. El jugador ha podido entrenar parcialmente con el grupo, aunque su participación en el partido se decidirá en el último momento.

La dirección deportiva del Vítaly La Mar BCB sigue trabajando en la incorporación de un jugador interior que refuerce la pintura y aporte solidez a la rotación. El club confía en cerrar la llegada en los próximos días para seguir fortaleciendo un bloque que ha arrancado la temporada con buenas sensaciones.

También el sábado, el City of Badajoz Academy recibirá al Portuense a las 19.00 horas, mientras que el Sagrado Corazón jugará en la cancha del Alcalá Caja 87 a las 20.00. Para el domingo (12.00 horas) quedará el segundo de los derbis de la jornada, en un partido en el que el San Antonio, líder de la clasificación, recibe al Bosco Mérida.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenidos dos hermanos en Valverde de Leganés por agredir gravemente a un vecino
  2. 2 Investigado el exalcalde de Trujillo por dar positivo en una prueba de alcoholemia
  3. 3

    «Me puse muy nerviosa al ver a un desconocido abrazar y coger a mi hija de dos años»
  4. 4 Más de 150.000 euros para la familia de una mujer que falleció por mala praxis
  5. 5

    La entrevista para sustituir a David Sánchez fue clave para elegir a Miguel Calderón
  6. 6 El Ozempic ya es la primera opción de los españoles para perder peso
  7. 7 Otro robo más en Huerta Rosales pone en alerta a los vecinos, que piden mayor vigilancia
  8. 8 Registrado un pequeño temblor cerca de Badajoz
  9. 9

    Visto para sentencia el juicio de Belén Cortés: solo los dos varones siguen acusados del asesinato
  10. 10 Los empleados públicos piden en la calle equiparación salarial y convocatoria de oposiciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Moraleja-BCB, un derbi de dinámicas opuestas

El Moraleja-BCB, un derbi de dinámicas opuestas