El Moraleja-BCB, un derbi de dinámicas opuestas

R. H. Badajoz Viernes, 31 de octubre 2025, 22:12 Comenta Compartir

El Hache Publicidad Moraleja y el Vítaly La Mar BCB dirimen este sábado (18.00 horas) en el pabellón Adolfo Suárez el primero de los dos derbis extremeños que se ponen en liza esta jornada en el grupo DB de Tercera FEB. Será la segunda salida consecutiva para los de Pablo Cuevas y la cuarta a domicilio en las cinco jornadas disputadas hasta el momento.

El conjunto pacense llega al choque en un buen momento de forma, con tres victorias y una única derrota, tras encadenar dos triunfos seguidos. El Moraleja, por su parte, es penúltimo clasificado con un balance de una victoria y tres derrotas y buscará su primer triunfo en casa ante su afición. Adrián Froufe, Jaime Fernández y Ndiaye Fallou se perfilan como los jugadores más peligrosos del cuadro cacereño. En el capítulo de lesiones en la plantilla del bloque pacense, Pablo Osés continúa con su recuperación del psoas. El jugador ha podido entrenar parcialmente con el grupo, aunque su participación en el partido se decidirá en el último momento.

La dirección deportiva del Vítaly La Mar BCB sigue trabajando en la incorporación de un jugador interior que refuerce la pintura y aporte solidez a la rotación. El club confía en cerrar la llegada en los próximos días para seguir fortaleciendo un bloque que ha arrancado la temporada con buenas sensaciones.

También el sábado, el City of Badajoz Academy recibirá al Portuense a las 19.00 horas, mientras que el Sagrado Corazón jugará en la cancha del Alcalá Caja 87 a las 20.00. Para el domingo (12.00 horas) quedará el segundo de los derbis de la jornada, en un partido en el que el San Antonio, líder de la clasificación, recibe al Bosco Mérida.

Temas

Baloncesto

Badajoz