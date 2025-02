El Moraleja, sancionado por un speaker que habló más de la cuenta

Marco A. Rodríguez Badajoz Viernes, 31 de marzo 2023, 21:10 Comenta Compartir

En boca cerrada no entran moscas. Y si eres speaker en un pabellón de baloncesto, más todavía. Bien lo sabe ya el Modular Moraleja, equipo extremeño de la liga EBA, que este sábado tendrá que cumplir en el Adolfo Suárez moralejano el primero de sus dos partidos de sanción a puerta cerrada. El motivo, los insultos y la actitud nada plausible hacia los árbitros de su speaker, que fue expulsado por unos colegiados que reflejaron lo acontecido en el acta dando lugar al proceso sancionador de la Federación Española de Baloncesto.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 4 de febrero en la cancha de Moraleja durante el partido entre los locales y el Huelva Comercio, uno de los gallitos del grupo D-B. Antes del descanso, algunas decisiones de los árbitros Adrián Rodríguez Peguero y Paula Campos gustaron muy poco al público y menos aún al speaker, al que se le fue la lengua con sus insultos y lo acabó pagando con su expulsión, algo que incendió a la grada. La FEB ha dictaminado dos partidos a puerta cerrada y una multa de 100 euros.

Curiosamente, el speaker habitual del club no estaba disponible ese día y la entidad encontró un sustituto, una de las personas que colaboran y se encargan de los accesos y la barra o los sorteos. Normalmente esta persona ve los partidos desde la grada, pero en esta ocasión no guardó las formas como miembro de pista junto a la mesa o los banquillos, donde los jueces observan con más detenimiento estos comportamientos. Hay que aclarar que los improperios no los lanzó con el micrófono abierto.

El club presentó un recurso y pidió disculpas por lo sucedido. Ha logrado minimizar daños pues la sanción podría haber sido más importante en lo económico al considerarse una infracción grave que hubiera supuesto hasta 15.000 euros de multa e incluso en lo deportivo con un hipotético descenso.

También ha tenido suerte el conjunto extremeño ya que se presentará a la cita de este sábado (17.00 horas) ante el Lithium Iberia Sagrado Corazón con los deberes hechos y la permanencia asegurada, evitando un dramático desenlace en pista propia pero sin apoyo social ante el potente rival cacereño.

Fue el mismo entrenador, Moncho Galavís, quien se encargó de redactar el recurso, dada su condición de asesor jurídico fiscal. El técnico afirma que el speaker sustituto está muy arrepentido de sus actos y que el club le impondrá como sanción que no pueda entrar al pabellón. Añade que es cierto que hubo decisiones de los árbitros más que discutibles pero que eso no era óbice para que el Huelva Comercio, segundo clasificado, regresara de Extremadura con una cómoda victoria 68-106. «Hemos pecado de pardillos y en esto también. Suele pasar con los equipos nuevos, intentaremos que no vuelva a suceder. Esta persona debió tener un mal día y no estuvo acertado», indica Galavís, quien atestigua que es verdad que hubo más insultos desde la grada pero niega que en algún momento se pusiera en peligro la integridad de los colegiados, que prefirieron irse sin rellenar el acta –lo hicieron al día siguiente– en vista del ambiente hostil.

Así que el Adolfo Suárez estará vacío esta tarde, pero no sus inmediaciones, ya que el club ha habilitado una 'fan zone' que abrirá a las 17.30 con una pantalla gigante para despedir la temporada y seguir el encuentro, uno de los tres con equipos extremeños y en los que no hay demasiado en juego. El Sagrado Corazón se juega la tercera plaza con el City of Badajoz Academy, cuarto, que recibe en Los Maristas al Capital Bank a la misma hora ya que hay horario unificado. El Torta del Casar buscará la octava victoria en Cáceres ante el Dos Hermanas.