El Miralvalle vuelve a pagar la falta de banquillo

El Miralvalle volvió a quedarse sin premio lejos de Plasencia, pero su derrota por 67-60 en la pista del Viladecans encierra un enorme mérito. ... El equipo placentino viajó a tierras catalanas con solo siete jugadoras del primer equipo y con la cadete Alejandra Alcón, de 14 años, que finalmente no llegó a participar. Las bajas de María Romero y Ana Fernández se notaron durante todo el encuentro, aunque las disponibles se vaciaron para competir de tú a tú contra el líder de la Liga Femenina 2.

El duelo arrancó con máxima igualdad. El Viladecans trató de imponer su ritmo desde el tiro exterior y en la primera mitad llegó a rozar un demoledor 50% en triples. Acabaría el choque con un 33% (13 de 39), más puntos desde el perímetro que desde cualquier otra zona de la pista. Ese acierto resultó determinante en varios tramos para que las catalanas mantuvieran pequeñas rentas.

Viladecans: Lara Sánchez (12), Paula Curto (13), Judith Turrión (17), Mar Ribera (10), Queralt Ubia (0) -cinco inicial-, Laia Andújar (8), Abril Torné (2) y Noa Sánchez (5). 67 - 60 Miralvalle: Marta Pérez (6), Victoria Mitchell (5), Pauline Laurenson (9), Sydney Brown (27), Cristina Lázaro (2) -cinco inicial- Lucía Navas (1) y Guada Cuesta (10). Parciales: 17-17, 39-34, 49-50 y 67-60.

Árbitros: Hernán Lobotti y Albert Poti.

Incidencias: Atrium de Viladecans.

Aun así, el Miralvalle ofreció su mejor versión del curso, liderado por la actuación más completa de Shirley Brown desde su llegada. La americana sostuvo al equipo con 27 puntos, lo que permitió a las placentinas alternar ventajas y llegar a ponerse por delante en los instantes finales.

El primer cuarto terminó con 17-17. En el segundo, el alto ritmo de las extremeñas sorprendió al Viladecans, que llegó a verse por detrás (23-27). Pero una racha de cinco triples seguidos de las locales impidió que el Miralvalle abriera hueco. Al descanso, 39-34.

En la reanudación, la defensa zonal placentina desactivó por momentos al líder. El Miralvalle volvió a voltear el marcador y cerró el tercer cuarto con ventaja (49-50). Ya en el último acto, esa misma zona funcionó bien salvo por una nueva racha exterior local. La última ventaja visitante fue el 53-54, abortada por tres triples consecutivos del Villadecans, que decidió el choque.