Marta Pérez anotó seis puntos para el Miralvalle. J. C. Ramos
Liga Femenina 2

El Miralvalle vuelve a pagar la falta de banquillo

El equipo placentino dio la cara hasta el final en la cancha del líder a pesar de viajar con solo siete jugadoras y una cadete

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:09

Comenta

El Miralvalle volvió a quedarse sin premio lejos de Plasencia, pero su derrota por 67-60 en la pista del Viladecans encierra un enorme mérito. ... El equipo placentino viajó a tierras catalanas con solo siete jugadoras del primer equipo y con la cadete Alejandra Alcón, de 14 años, que finalmente no llegó a participar. Las bajas de María Romero y Ana Fernández se notaron durante todo el encuentro, aunque las disponibles se vaciaron para competir de tú a tú contra el líder de la Liga Femenina 2.

