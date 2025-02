El Miralvalle, rumbo al segundo puesto

En un duelo directo por la segunda posición de la Liga Femenina 2, el Hierros Díaz Miralvalle jugó uno de sus mejores partidos de la temporada y, seguramente, su mejor encuentro a nivel defensivo. Todo ello a pesar de no poder contar con su ... mejor defensora, María Romero, que sufre una lesión en el hombro. Y aun así, secó al Arxil en la pintura desde el ecuador del primer cuarto y su superioridad fue tal que prácticamente sobraron los últimos ocho minutos del partido (73-47).

MIRALVALLE 73 47 - ARXIL

El Arxil duró lo que tardó Heather Forster en cometer dos faltas personales. Con 8-10 en el marcador, la ex del Al-Qázeres se tuvo que retirar al banquillo y eso hizo que las gallegas no encontraran ni presencia ni recursos en la pintura. El físico y la defensa placentina fueron tan aplastantes que, durante casi quince minutos, no permitieron ni una sola canasta dentro del perímetro. Desde ese 8-10 y hasta el descanso, todo lo que fue capaz de anotar el Arxil fueron tiros libres y dos triples aislados. Con 42-19 se llegó al descanso.

Tras la reanudación, Heather Forster no tuvo la serenidad para alejarse de las faltas y acabó siendo eliminada tras disputar solo diez minutos. El Arxil solo pudo plantar cara con acciones esporádicas de Nerea Liste, demasiado poco ante la potencia de Courtney Shaw y Maira Horford y la velocidad de Ana Moyano y Alicia Morales.

El Miralvalle llegó a tener una máxima de 31 puntos ante el tercer clasificado (71-40), sensiblemente rebajados con el carrusel de cambios y la relajación final (73-47).