El Miralvalle regresa a su zona de confort

El Hierros Díaz Miralvalle Plasencia regresa al lugar donde se siente seguro para tratar de relanzar su trayectoria en la Liga Femenina 2. El equipo ... placentino, actualmente cuarto por la cola y con la mirada siempre puesta en los puestos de playoff -ahora mismo a tres triunfos de distancia- afronta este domingo (17.00 horas, Pabellón Ciudad de Plasencia) un duelo directo ante un Granada Más Baloncesto que llega justo por detrás en la clasificación. El choque mide a dos conjuntos necesitados, con balances de 3-6 para las extremeñas y 2-7 para las andaluzas.

El Miralvalle encara el encuentro tras una semana marcada de nuevo por la escasez de efectivos. En la visita a Viladecans solo pudo contar con siete jugadoras, una situación que podría repetirse según dejó entrever su entrenadora, Adrijana Knežević, en la previa. Si nada cambia, María Romero y Ana Fernández podrían ser baja.

Las placentinas han mostrado signos de evolución en las últimas semanas. En su más reciente actuación en casa lograron un trabajado triunfo ante Spar Gran Canaria, y en Cataluña se quedaron a un paso de repetir éxito tras dominar buena parte del partido. Evitar esos bajones finales y sostener el nivel durante cuarenta minutos es uno de los retos marcados por el cuerpo técnico, que insiste en la necesidad de imponer ritmo e intensidad desde el inicio.

Enfrente estará un Granada que aterriza en Extremadura animado por su reciente victoria frente a Andratx. Las andaluzas han dado un salto adelante con la llegada de Odeth Betancourt y el liderazgo de veteranas como Patri Benet y Laura Fernández. Su objetivo es claro: sumar a domicilio para escapar de los puestos de descenso.

La cita promete igualdad y tensión. El Miralvalle confía en el impulso del Ciudad de Plasencia -su «sexto jugador», como remarcó Adrijana Knežević- para transformar necesidad en reacción y firmar una victoria que les devuelva estabilidad y ambición clasificatoria antes del exigente tramo final del año.