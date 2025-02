El Miralvalle se recompone y jugará una 'final' antes de la final

Hubo que esperar a la segunda jornada para ver a un Miralvalle mucho más reconocible, justo a tiempo para seguir dependiendo de sí mismo y tener en su mano la posibilidad de disputar una de las dos finales del domingo. Ya no pasará como primero ... de grupo, pero, si gana este sábado al Castelló, llegará a la última eliminatoria. Es decir, tiene una 'final' antes de la gran final.

Con el amargo sabor que dejó la derrota de su debut ante el Azkotia –más por los nervios, las pérdidas y el exceso de presión que por el propio tropiezo-, el staff técnico tuvo unas pocas horas para limpiar las cabezas de las jugadoras y hacer que volvieran a confiar en sí mismas. El trabajo de recuperación más arduo fue con Maira Horford, el gran termómetro de este equipo. Siempre que la dominicana alcanza la velocidad de crucero, lleva al Miralvalle en volandas. Cuando no lo hace, la cosa se complica.

El segundo rival era el Maristas, al que el Miralvalle ya había ganado de forma solvente en las dos ocasiones en las que se había enfrentado. Las gallegas se presentaban como las cenicientas del grupo, pero con argumentos ofensivos como para complicar la vida a cualquiera. Así lo hicieron Carolina Arfinengo y Andrea Pérez 'Porri'.

Desde el primer minuto y más allá de que enfrente tenía al 'outsider', el Miralvalle saltó a la cancha mucho más sereno que el día anterior y con una Maira Horford que se sacudió los nervios del jueves. No importó que el Maristas castigara en rápidas transiciones (11-7). A nadie le tembló el pulso. Tampoco a María Romero, que volvió a abrir la zona coruñesa gracias a su puntería desde el triple. Ya lo hizo ante el Azkoitia, pero en este partido tuvo más continuidad. Con 16-19 se llegó al final del primer cuarto.

Los peores minutos del Miralvalle fueron los primeros del segundo parcial, otra vez motivados por las pérdidas que asolaron a las extremeñas en el encuentro inicial. Del 20-28 se pasó al 28-28. Pero justo cuando podían regresar las dudas, surgieron los triples salvadores de Alicia Morales y Ana Flores (24-30) para mantener a raya al Maristas.

En la segunda parte, el Miralvalle jugó con el viento a favor, trabajando en defensa y ofreciendo un amplio abanico de variantes ofensivas en ataque: el tiro de media distancia de Maira Horford, la explosividad de Courney Shaw o las penetraciones de Alicia Morales. El Maristas se agarró a la versatilidad de Carolina Arfinengo y Porri, pero acabó absolutamente frustrado. Cada canasta gallega costaba un mundo y, cuando se veía a seis o siete puntos, llegaba el triple demoledor de Cristina Lázaro o Maira Horford para devolver las cosas a su sitio.

El Miralvalle ganó por 15 puntos, pero pudo haberlo hecho por más. No importaba la diferencia. Las cuentas ya solo pasan por ganar al Castelló este sábado a las once de la mañana. Si cantan victoria, disputarán la final del domingo ante el primero del otro grupo. Si no lo consiguen, se vendrán a casa.