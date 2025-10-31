El Miralvalle, a por la reacción con Brown

El Miralvalle afronta este sábado un reto mayúsculo en la quinta jornada de la Liga Femenina 2. Las placentinas se medirán al Girona a las ... 16.30 en la cancha de uno de los equipos más sólidos del campeonato, que llega con un balance de tres victorias y una sola derrota, cosechada por un punto ante el poderoso Siglo XXI. Pese a la dificultad del rival, el Miralvalle espera encontrar nuevas armas para encarar su temporada más complicada en la categoría, especialmente tras las tres derrotas consecutivas que han marcado su inicio de curso.

La principal novedad en el equipo placentino es la incorporación de la jugadora norteamericana Sydney Alexis Brown, una pívot versátil y potente en la pintura. Brown, de 25 años y 1,85 metros, llega procedente del baloncesto finlandés, donde militaba en el Peli Karhut, y previamente tuvo destacadas temporadas en el Benfica de Portugal y en el Esperance Puli de Suiza. En su debut europeo con el equipo suizo promedió 20 puntos y 8,3 rebotes por partido, demostrando su capacidad para dominar en ambas zonas del campo. Su llegada supone un alivio para la dirección deportiva del Miralvalle, que había trabajado a marchas forzadas para reforzar la plantilla con jugadoras extranjeras ante la falta de rotaciones y centímetros que han lastrado al equipo en estas primeras jornadas.

El conjunto placentino, por mucho que haya mostrado actitud defensiva, ha estado condicionado por los problemas en los porcentajes de tiro y la escasa profundidad de banquillo. La pasada jornada, tras la derrota ante Alcorcón, la entrenadora reconoció que el trabajo defensivo fue correcto, pero que la falta de acierto en el lanzamiento mermó cualquier opción de victoria. La incorporación de Brown no solo ofrece presencia en la pintura, sino también una vía para diversificar el juego y ganar capacidad de reacción en los momentos críticos.

El Girona, por su parte, mantiene prácticamente intacto el bloque de la pasada temporada, con jugadoras españolas y la única foránea, la italo-uruguaya Agustina Talasimov, que ya disputó la campaña anterior. Su solidez y continuidad lo colocan entre los favoritos de la categoría, con victorias contundentes en la mayoría de sus partidos. No obstante, el Miralvalle confía en que la llegada de Brown pueda equilibrar la balanza y poder competir, incluso en una cancha tan exigente.