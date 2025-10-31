HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 31 de octubre, en Extremadura?
Sydney Alexis Brown, la pasada temporada en el Benfica. HOY
Liga Femenina 2

El Miralvalle, a por la reacción con Brown

El equipo placentino se ha reforzado con una pívot norteamericana en la víspera de su visita al potente Girona

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Viernes, 31 de octubre 2025, 18:23

Comenta

El Miralvalle afronta este sábado un reto mayúsculo en la quinta jornada de la Liga Femenina 2. Las placentinas se medirán al Girona a las ... 16.30 en la cancha de uno de los equipos más sólidos del campeonato, que llega con un balance de tres victorias y una sola derrota, cosechada por un punto ante el poderoso Siglo XXI. Pese a la dificultad del rival, el Miralvalle espera encontrar nuevas armas para encarar su temporada más complicada en la categoría, especialmente tras las tres derrotas consecutivas que han marcado su inicio de curso.

