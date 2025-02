El Miralvalle se proclama campeón de la liga regular

El Miralvalle se ha proclamado campeón de la liga regular gracias a su victoria en la última jornada en la cancha del Sevilla (62- ... 64). Un triunfo que tuvo que esperar al último segundo, cuando una canasta casi sobre la bocina de Amy Griffin certificó el primer puesto. En la fase de ascenso que tendrá lugar dentro de dos semanas en Inca se enfrentará en su grupo a Unicaja, Viladecans y el equipo anfitrión, el Mallorca.

Y a pesar de alcanzar un hito histórico, el Miralvalle no hizo del todo las cosas bien en Sevilla, pero aprendió tres lecciones que le servirán para el playoff en tierras baleares. Si quiere competir en Inca, no puede comenzar tan frío los partidos como ha acostumbrado en la liga regular, no puede permitir que su termómetro (Irene Viruel) apenas juegue diez minutos por faltas personales y no puede relajarse cuando cree tener el partido ganado.

A todos esos errores se sobrepuso el Miralvalle para alzarse con la victoria. Fue más de treinta minutos a remolque y en el último cuarto tiro de físico y defensa para meter tierra de por medio. Con el 55-62 a 02:14 del final todo parecía decidido, pero un parcial local de 9-0 obligó a la gesta. Griffin empató a 12 segundos y, tras un robo en cancha propia, otra vez Griffin anotó casi sobre la bocina (62-64).