HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
LIGA FEMENINA 2

El Miralvalle lanza su campaña de abonos

Miércoles, 20 de agosto 2025, 07:59

El Miralvalle lanzó ayer su campaña de abonos, que incluyen los partidos de temporada regular y contarán con un precio de 50 euros para las ... nuevas altas y 40 para las renovaciones. El carné familiar (para jugadores/as del club y su núcleo familiar) cuesta 40 euros y el joven (16 a 22 años), 20. Mismo precio que para los jubilados (mayores de 65 años). El lema de la campaña es ‘Pasión Miralvalle’.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sorprendida in fraganti una menor mientras provocaba un fuego en Cáceres
  2. 2 Muere atropellado un ciclista en la N-630, en el término de Torremejía
  3. 3 El megaincendio de Jarilla llega a Salamanca y se complica en el Valle del Jerte
  4. 4 El parque de San Fernando de Badajoz amanece de nuevo con pintadas
  5. 5 El incendio de Jarilla mantiene dos focos activos, uno hacia el Jerte y otro a Salamanca
  6. 6 Un afortunado se lleva 250 millones de euros en el sorteo de Euromillones de este martes
  7. 7 Sánchez anuncia en Extremadura que declarará zona catastrófica las áreas quemadas por el fuego
  8. 8 Extremadura enfrenta su «día clave» para acabar con el incendio de Jarilla
  9. 9 La ONCE reparte 245.000 euros en Esparragalejo: «Son siete familias que siempre compran la misma terminación»
  10. 10 Qué implica la declaración de zona catastrófica en las áreas afectadas por los incendios en Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Miralvalle lanza su campaña de abonos