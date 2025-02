El Miralvalle inicia la liga en Canarias ante el Aridane

JUAN CARLOS RAMOS Sábado, 1 de octubre 2022, 10:50 Comenta Compartir

Como no puede ser de otra forma, máxima incertidumbre en el regreso del Hierros Díaz Miralvalle a la Liga Femenina 2. Primer partido de liga y, hasta que el balón no eche a rodar, no empezarán a establecerse los objetivos por los que ha de luchar el equipo placentino en el tercer escalón del baloncesto femenino nacional. Al menos, parece claro, la familia colegial no sufrirá como lo hizo el año pasado en la Liga Femenina Challenge.

En su primer partido, la competición ha llevado al Miralvalle hasta tierras canarias. A partir de las 13.00 horas de este sábado juega en Los Llanos de Aridane de Santa Cruz de Tenerife con el propósito de sumar la primera victoria de la temporada.

«El equipo está trabajando muy bien y estoy supercontento con la temporada que hemos hecho, tanto a nivel de resultados como a nivel de entrenamientos», reconocía Raúl Pérez antes de viajar a Tenerife. Entre esos resultados veraniegos destacan la doble victoria ante el Sevilla y dar la cara ante rivales de entidad superior como el Benfica y el Al-Qázeres.

Todas las jugadoras estarán disponibles para este primer compromiso liguero, incluida María Romero, que, tras su intervención de rodilla, ha ido aumentando la carga de trabajo a medida que ha ido avanzando la pretemporada y ya está al mismo nivel que el resto de sus compañeras.

«Va a ser un partido difícil, ya que es un viaje largo y el Aridane es un equipo duro. Pero el equipo está con muchas ganas de salir a competir y de hacerlo bien», dice el entrenador extremeño.

Temas

Baloncesto