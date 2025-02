El Miralvalle se da por fin una alegría

R. H. Plasencia Sábado, 23 de noviembre 2024, 20:31 Comenta Compartir

El Hierros Díaz Miralvalle vuelve a sonreir ligeramente. Después de tres semanas muy duras a causa del estado de salud de Ángela Jiménez –con dos partidos suspendidos y una derrota en casa la semana pasada-, el equipo placentino ha retomado la senda de la victoria y lo ha hecho de forma contundente. Este sábado se impuso por 35-77 en la cancha del Adareva Tenerife, último clasificado de la Liga Femenina 2.

El Miralvalle no hizo un partido brillante e incluso volvió a cometer los mismos errores de jornadas anteriores. No alcanzó el 50% en tiros libres (16/34) y su único triple, de María Romero, no llegó hasta el último minuto (1/16). Sin embargo, su intensidad defensiva y su superioridad en el rebote fueron suficientes para abrir brecha desde muy pronto. Un parcial de 2-12, con Ana Pérez liderando la parcela anotadora, obligó al Adareva a solicitar el primer tiempo muerto en el minuto 5. No sirvió para mucho, ya que la diferencia entre uno y otro equipo era abismal. Con 4-17 se cerró el primer cuarto.

A pesar de que el Miralvalle tiene este domingo una nueva cita liguera en tierras tinerfeñas (se enfrenta al Náutico Tenerife a las 14.00 hora peninsular), las colegiales no bajaron el ritmo en todo el partido. Puede que no estuvieran muy acertadas en el lanzamiento, pero no les faltó ni concentración en defensa ni físico a la hora de penetrar y acudir a las segundas opciones. Con 16-41, doblando en rebotes a su rival, se llegó al descanso.

VEGA LAGUNERA ADAREVA Daniela Álvarez (6), Lidia Yohann (16), Aminata Sanogo (4), Ashly Montaño (4), Andrea Cruz –cinco inicial-, María Herrera (3), Gabriela Sánchez Parodi, Marta Morillas, Lucía Álvarez, Ainara Herrera, Lucía Cabrera y Lucía Rodríguez (2) 35 - 77 HIERROS DÍAZ MIRALVALLE na Pérez (18), Cristina Villamor (8), Leticia Conca (7), Cristina Lázaro (7), Tessa Brugler (11) –cinco inicial-, María Romero (20), Mara Cortés y Ana Flores (6). PARCIALES 4-17, 16-41, 33-62 y 35-77.

ÁRBITROS Mauro Araque Cáceres y Francisco Ndong Obono.

INCIDENCIAS Complejo Deportivo Islas Canarias.

En la segunda parte, la diferencia extremeña siempre se movió en torno a los 30 puntos. El Miralvalle, pensando en el partido de este domingo, prefirió no pisar el acelerador. Sin embargo, cuando el Adareva comenzó a tirar de rotaciones y dar minutos a las más jóvenes, el marcador finalmente se fue por encima de los 40 puntos (35-77).

De sumar hoy una victoria más, el Miralvalle podría volver a meterse en zona de playoff.

