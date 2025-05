El Miralvalle entra en barrena tras otra amplia derrota

Juan Carlos Ramos Plasencia Lunes, 22 de noviembre 2021, 21:38 Comenta Compartir

El objetivo del Miralvalle ya no es ganar. El objetivo del Miralvalle es competir, algo que no consigue desde hace varias jornadas, da igual la entidad del rival que tenga enfrente. Este lunes, en un partido aplazado en su día, el Estepona le pasó por encima para sumar su segundo triunfo en tierras extremeñas en apenas 48 horas.

Viendo a este Miralvalle, propios y extraños no entienden cómo este equipo pudo empezar la liga con un 3-0, ganando en la cancha de todo un Celta. Incluso, cómo fue capaz de arrinconar al Al-Qazeres hasta que errores extradeportivos propios dejaron escapar la victoria.

Pero lo cierto es que, a día de hoy, el Miralvalle no tiene los recursos necesarios para dar la vuelta a una situación tremendamente enquistada, sobre todo en el aspecto psicológico. Por una parte, Miriam McKenzie, que llegaba para ser la fracontiradora, se he despedido esta semana del club. Por otra, la pívot Kamila Jackson lleva varios partidos tocada y el juego en la pintura prácticamente no existe. Casi todas, hasta las interiores, tiran más desde fuera que desde dentro.

Y en ese escenario, en resumen, al Estepona le bastó ir a medio gas con dos jugadoras más que interesantes (Ana Pocek y Maja Stamenkovic) para ganar sin problemas.

Los primeros minutos del partido eran vitales para que los fantasmas no aparecieran demasiado pronto, pero el 2-12 de inicio hizo malo el trabajo psicológico de la semana. Tiempo muerto e invitación de Raúl Pérez a las suyas para jugar más dentro. Uchendu lo intentó, pero Kamilah Jackson no puede competir con las molestias que le están condicionando.

Solo quedaba confiar en la inspiración de las bajitas y en la casta y en el coraje. Y por unos minutos dio sensación de funcionar. Karina Konstantinova lideraba las operaciones y Alicia Morales, más liberada, veía claros por donde penetrar y dejar sus bombitas. Entre la una y la otra, y algún arreón de Uchendu, el Miralvalle se puso uno abajo en el segundo cuarto (15-16).

Pero solo llegó hasta ahí. Con la entrada de Waltiea Rolle (1,98), el Estepona cerró filas en defensa y al Miralvalle se le fue la luz. En poco más de cinco minutos, el conjunto andaluz ya manejaba ventajas de casi veinte puntos que ya no abandonó en el resto del partido. Con 23-41 se llegó al descanso.

La segunda parte, aunque es algo que no suele gustar escuchar a los entrenadores, sobró. El Miralvalle no tenía ni la fe ni la capacidad para buscar una remontada imposible, ni el Estepona es un recién llegado a esto para dejarse sorprender por un equipo inmerso en una racha de seis derrotas seguidas, ahora siete. Al menos, con tres victorias, los puestos de descenso todavía quedan a dos partidos de distancia.

Miralvalle Ijoema Uchendu (14), Kamilah Jackson (4), María Romero (2), Alicia Morales (6), Laia Moya (2) –cinco inicial-, Karina Konstantinova (21), Carla Ollero, Natalia Pizarro y Nora Pérez (2). 59 - 80 Estepona Gema García (3), Eva Cases (15), Noelia Masía (11), Maja Stamenkovic (10), Ana Pocek (20) –cinco inicial-, Ariana Moorer (2), Laura Fernández, M. Vera, Clara Viegas (6), Carolina Arfinengo y Waltiea Rolle (13). Parciales: 12-16, 23-41, 40-60 y 59-80.

Árbitros: Peláez Santana y Álvarez Rodríguez.

Incidencias: Pabellón Ciudad de Plasencia, 300 espectadores.

