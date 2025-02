El Miralvalle empieza a desafiar la lógica para tratar de salvarse El equipo placentino, que ya no depende de sí mismo, recibe a un Jairis llamado a pelear por el ascenso a la LF1

JUAN CARLOS RAMOS PLASENCIA. Sábado, 12 de marzo 2022, 08:41

Mientras las matemáticas digan que la salvación sea posible, el Miralvalle no va a dejar de luchar por ella. Da igual que ya no dependa de sí mismo o que el calendario no sea del todo favorable. El primer paso para seguir soñando pasa por dar la campanada en casa ante un equipo llamado a pelear por el ascenso a la Liga Femenina 1 (La Bombonera, 18:30 horas). El Hozono Global Jairis llega como segundo y con un balance de 19-6. Son palabras mayores.

«Junto a Zamora, tienen la mejor plantilla del campeonato, aunque es cierto que con el cambio de entrenador están haciendo un baloncesto diferente y en algunos partidos les está costando ganar. Pero tienen una profundidad de banquillo tremenda y una calidad individual que marca las diferencias, con jugadoras como Eirka de Souza o Débora de Costa», señalaba Raúl Pérez en la previa del partido.

El técnico placentino sabe que la permanencia es complicada, pero asegura que las jugadoras creen en ella. «Ya no solo nos basta competir. Tenemos que competir y sacar una victoria donde nadie lo espera para tratar de jugarnos la salvación en el último partido en casa ante el Azpeitia», decía Raúl Pérez.

El Miralvalle hará debutar a Silvia Romero, pero Kamilah Jackson tendrá que guardar descanso al menos una semana más por sus molestias en la rodilla. Al menos, se ha descartado una lesión de gravedad.