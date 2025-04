El Miralvalle se conjura para volver a la senda de la victoria

JUAN CARLOS RAMOS PLASENCIA. Sábado, 13 de noviembre 2021, 08:57 Comenta Compartir

No le ha venido mal este pequeño parón al Hierros Díaz Miralvalle Plasencia. El aplazamiento del partido de la semana pasada ante el Estepona le ha servido al equipo placentino para recuperar a jugadoras tocadas, para poder contar con la búlgara Karina Konstantinova tras la ventana FIBA y, sobre todo, para recargar energías positivas tras la decepcionante derrota en la cancha del Al-Qázeres, la cuarta consecutiva para las colegiales.

Plantilla y staff técnico han entonado el 'mea culpa' y se han conjurado para que la experiencia del derbi no se vuelva a repetir. «Fuimos muy superiores en la cancha, pero inferiores en ese otro baloncesto que también se juega. Tenemos que tener la cabeza más fría, empezando por mí. Ya les he dicho a Uchendu y a Kamilah que no nos interesa meternos en otras guerras y dejar de concentrarnos en los árbitros», señalaba Raúl Pérez.

El entrenador placentino tendrá oportunidad de resarcirse de aquella derrota en un partido que tenía en la mano en su regreso a la competición quince días después. Tendrá lugar este sábado (20:00) en la cancha del Canoe madrileño, un conjunto que presenta un balance de 2-6, es decir un escalón por debajo del 3-4 que presentan las extremeñas.

«En su casa es un rival duro. No tiene extranjeras, pero tiene jugadoras nacionales con experiencia, como Laura Marcos, Lucía Rodríguez, Laura Prats o Irene Baeza. Es capaz de lo mejor y de lo peor, por lo que hay que salir al 120%», decía el técnico en la previa del partido.

El encuentro es trascendental para revertir una inercia negativa que se extiende ya a cuatro derrotas. Sin embargo, Raúl Pérez está tranquilo. Cree que su equipo juega mejor ahora que cuando sumó tres victorias seguidas en el inicio de liga: «Ni antes éramos tan buenas ni ahora somos tan malas. Yo creo que incluso ahora somos mejores que entonces. El equipo está más conjuntado».

El Miralvalle podrá contar para este partido con todas sus jugadoras, incluida Karina Konstantinova. La búlgara, tras jugar con su selección en la ventana FIBA, se incorporará a la expedición nada más aterrizar en Madrid.