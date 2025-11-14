El Miralvalle, a confirmar su mejoría

El Hierros Díaz Miralvalle Plasencia vuelve a salir de la península con la mirada puesta en una victoria que confirme su reacción. El equipo placentino ... visita este sábado al Magec Tías (20.00 horas en la península) en un duelo que medirá la solidez del conjunto de Adrijana Knežević tras el impulso anímico logrado la pasada jornada ante el líder, el Claret. No era un triunfo menor: después de un inicio irregular y cuatro derrotas seguidas, Miralvalle necesitaba reencontrarse consigo mismo y lo hizo con determinación, sostenido en una defensa mucho más sólida y en el impacto inmediato de la recién llegada Sydney Brown.

La alero estadounidense ha encajado de manera impecable en la dinámica del equipo y su presencia ha ampliado el abanico ofensivo y ha reforzado el trabajo atrás. Con su llegada, el Miralvalle no solo ganó al líder: recuperó sensaciones. Ahora busca enlazar su tercera victoria del curso y, además, repetir éxito en tierras canarias, donde ya venció en la primera salida de la temporada.

Knežević, prudente pero optimista, insistía en que la clave pasa por dar continuidad al trabajo de la última semana. «Esta victoria nos va a valer incluso más si continuamos en esta línea, sobre todo defensivamente. Necesitamos poner mucha más presión en el balón», advertía la entrenadora, consciente de que el partido y el viaje serán «duros». La serbia subrayaba la experiencia del bloque canario, con «6 o 7 jugadoras que conocen bien la liga» y un quinteto capaz de sumar más de diez puntos por cabeza. Para competir, avisaba, habrá que ser «muy sólidas», controlar el rebote -punto débil reconocido del equipo- y evitar pérdidas que den alas al rival. «Si jugamos como el último partido, activas en defensa y controlando sus puntos fuertes, tenemos una oportunidad real de sacar victorias fuera de casa», remataba.

El Magec Tías llega en buena dinámica. Con un 3-3 en la clasificación y dos triunfos consecutivos, el conjunto de Jesús García atraviesa una línea ascendente y se siente fuerte en su pabellón. La solidez que ha mostrado en las últimas semanas lo mantiene en mitad de tabla, pero con aspiraciones a crecer si logra continuidad.