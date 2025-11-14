HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Sydney Brown, con Michel durante un partido del Miralvalle. J. C. R.
Liga Femenina 2

El Miralvalle, a confirmar su mejoría

El equipo placentino, que busca la tercera victoria, viaja a tierras canarias para enfrentarse al Magec Tías

Juan Carlos Ramos

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Viernes, 14 de noviembre 2025, 18:39

El Hierros Díaz Miralvalle Plasencia vuelve a salir de la península con la mirada puesta en una victoria que confirme su reacción. El equipo placentino ... visita este sábado al Magec Tías (20.00 horas en la península) en un duelo que medirá la solidez del conjunto de Adrijana Knežević tras el impulso anímico logrado la pasada jornada ante el líder, el Claret. No era un triunfo menor: después de un inicio irregular y cuatro derrotas seguidas, Miralvalle necesitaba reencontrarse consigo mismo y lo hizo con determinación, sostenido en una defensa mucho más sólida y en el impacto inmediato de la recién llegada Sydney Brown.

