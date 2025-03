Miralvalle y Celta se miden tras escapar de la covid

JUAN CARLOS RAMOS PLASENCIA. Sábado, 8 de enero 2022, 09:38 Comenta Compartir

El baloncesto femenino no es ajeno a la incertidumbre que se vive en el deporte profesional a causa del aumento de casos de covid. Y sobre todo no lo es la Liga Femenina Challenge, que en su regreso a la competición tras las vacaciones navideñas ha tenido que suspender cuatro de los ocho partidos previstos. Y si hay algo que no quieren los entrenadores es tener que aplazar sus compromisos, ya que eso supone a corto plazo tener que afrontar tres partidos por semana.

Dos de los que se salvan de esta sexta oleada de covid son el Hierros Díaz Miralvalle y el Celta de Vigo, que se verán las caras a partir de las 18.30 horas en La Bombonera dentro de la segunda jornada de la segunda vuelta. Podrán saltar a la cancha a pesar de que sí tienen algún caso aislado de covid. Por parte placentina, la pívot canterana Natalia Pizarro. Por parte gallega, una junior y algún miembro del staff, mientras que Ángela Coello es baja por una operación de apendicitis.

«Es una incertidumbre constante. Nos trae por la calle de la amargura porque estamos toda la semana sin saber si podremos o no podremos jugar. Pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y ser profesionales, tenemos muchas ganas de que llegue el sábado y hacer un buen partido», reconocía en la previa Raúl Pérez.

El Miralvalle llega a esta cita con un balance de 4-12 después de la última victoria del año en Badalona, que le permitió salir de los puestos de descenso. Ahora recibe a un Celta al que ya ganó en la primera vuelta, pero que es sensiblemente diferente al de hace unos meses. «Tiene experiencia y es muy solvente, con jugadoras muy contrastadas como Davydova, Mulligan o Fequiere. Tienen tres jugadoras nuevas, con lo cual el partido va a ser muy diferente, pero sí creo que el Celta fuera no está al nivel que ofrece en casa y lo tenemos que aprovechar ante nuestro público», decía el entrenador placentino.

El Miralvalle también presentará ante sus aficionados una cara nueva, la de la alero keniata Victoria Reynolds, que ya pudo debutar con el equipo en los dos últimos partidos del año fuera de casa, ante el Azpeitia y el Joventut. «Nos puede ayudar bastante, sobre todo a nivel físico. Va a ser muy importante tener una rotación más», señalaba Raúl Pérez.