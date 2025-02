El Miralvalle calibra su reacción

JUAN CARLOS RAMOS PLASENCIA. Domingo, 28 de noviembre 2021, 09:47 Comenta Compartir

No es buen momento para empezar a reaccionar, pero al Hierros Díaz Extremadura Miralvalle no le queda otra. Los de abajo están empezando a sumar y la amenaza del descenso comienza a ser una realidad. Y no es un buen momento para iniciar la remontada porque este domingo (18:00) visita la cancha del Hozono Global Jairis de Alcantarilla. El equipo murciano está peleando el primer puesto de la liga de tú a tú con el Barça.

El Miralvalle ha viajado este sábado, todavía sin el reemplazo anotador que sustituya la baja de Miriam McKenzie, cuya salida se ha oficializado esta semana. «Están siendo semanas difíciles, sobre todo por las bajas que estamos teniendo. El problema es más mental que físico, pero es cierto que estamos en un bache y estamos trabajando para salir de él. En este sentido, quiero romper una lanza por las jugadoras, porque están trabajando a tope para conseguir la cuarta victoria cuanto antes», decía Raúl Pérez antes de viajar a Murcia.

El entrenador placentino se deshacía en elogios de su rival, que presenta un balance de 9-1: «Yo creo que como equipo es el mejor de la liga, aunque tiene a un referente como Erika Souza que ha sido MVP de la Euroliga y de la WNBA, pero con un elenco de muchas garantías. Su gran virtud es la defensa. Están dejando a los rivales en 50 puntos, lo que es una barbaridad».

Las claves de optar a competir pasan por «mantener ese nivel defensivo y tratar de dar la cara a nivel físico, intentar llevar al máximo la concentración y no conceder parciales grandes».

Al margen de la salida de Miriam McKenzie, Lidia Francisco sigue lesionado, por lo que la dirección deportiva del club sigue buscando en el mercado de fichajes.