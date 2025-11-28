HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Guada Cuesta fue la MVP del Miralvalle la pasada jornada. J. C. Ramos
Liga Femenina 2

El Miralvalle busca la sorpresa en una de sus salidas más complicadas

El equipo placentino llega a Viladecans para desafiar el fortín del colíder, decidido a repetir la solidez mostrada la pasada jornada

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Viernes, 28 de noviembre 2025, 18:58

El Hierros Díaz Extremadura Miralvalle Plasencia afronta este sábado, a partir de las 17.00 horas, una de las salidas más exigentes de la temporada. Visita el Atrium de Viladecans para medirse al cuadro catalán en la novena jornada de la Liga Femenina 2, un rival que se ha consolidado como una de las grandes revelaciones del curso y que llega al choque como colíder de la categoría con un balance de 6 victorias y 2 derrotas.

El conjunto placentino aterriza en esta cita con la moral reforzada tras su brillante triunfo de la pasada semana ante el Spar Gran Canaria, quizá el partido más completo del Miralvalle en lo que va de temporada. La versión coral mostrada, así como su capacidad para imponerse por dentro frente a un equipo con más centímetros y kilos, alimenta la esperanza de dar la sorpresa a domicilio. Aun así, la empresa no será sencilla: el Miralvalle solo ha logrado una victoria lejos de Plasencia, la conseguida en la jornada inaugural ante el Isla Bonita.

Enfrente estará un Viladecans que vive su segunda campaña en Liga Femenina 2 y que parece haber encontrado la madurez competitiva necesaria para asentarse entre los mejores. Con una plantilla formada íntegramente por jugadoras nacionales, el bloque barcelonés destaca por su cohesión y su capacidad defensiva, fruto del trabajo de un grupo que ya brilló el pasado curso. Entre sus piezas más determinantes sobresale Laia Anducas, una de las pocas incorporaciones, que aporta experiencia y puntos desde el perímetro.

Para el Miralvalle, actualmente cuarto por abajo con un balance de 3-5, el duelo en el Atrium supone una oportunidad doble: seguir escalando posiciones y no perder de vista el playoff de ascenso.

