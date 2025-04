Miralvalle, un aspirante más sólido

Es difícil, por no decir imposible, encontrar en Extremadura algún equipo en competición nacional que esté desempeñando una temporada más sobresaliente que el protagonista de ... esta información, el Hierros Díaz Miralvalle. Al menos en cuanto a deportes colectivos con cierta presencia mediática. El pasado fin de semana la escuadra placentina de la Liga Femenina 2 logró matemáticamente el primer puesto para los playoffs de ascenso a la LF Challenge. No será el mejor cuando terminen las tres jornadas restantes pues el Segle XXI será primero, pero el club catalán está vinculado y tiene prohibidas las eliminatorias para escalar de categoría.

El Miralvalle tenía varias opciones para sellar su pase como cabeza de cartel en el Grupo A pero no quiso esperar y venció al Maristas Coruña 67-53 el sábado, cosechando su victoria número veinte, por tres derrotas, con lo que saca tres encuentros de distancia respecto al tercero, Arxil. No es baladí la cuestión de ser primero en los cruces, ya que evita así a una potencia como el Barakaldo, al que nadie ha sometido en 23 compromisos. Los perseguidores del conjunto vasco, Domusa ISB (de Azkoitia) y Castellò, ambos a cinco partidos respecto al líder, serán los adversarios, aunque a estas alturas, como señala el técnico Raúl Pérez, no hay enemigo pequeño. «Más allá de la clasificación, será difícil cualquier rival. Lo que sí veo más positivo de ser ya primeros es la tranquilidad que tendremos estas semanas, donde podremos trabajar y coger confianza para la fase final con antelación. Una clasificación que refrenda el trabajo que estamos haciendo y esperemos hacerlo bien y que lleguemos con buenas sensaciones».

El entrenador del Miralvalle valora que su equipo compite muy bien, se ha acostumbrado a ganar y no le gusta nada perder. Tanto que batió el récord de triunfos del club, doce consecutivos. Añade que estos tres encuentros para acabar el calendario los utilizará para conceder descansos a las más castigadas y dar minutos a jugadoras con menos presencia en pista para que adquieran esa confianza necesaria por si deben resolver. En general, físicamente el plantel está bien, aunque hace mes y medio que no están todas juntas por percances como la lesión de Alicia, María, Cristina..., si bien no son cosas serias.

A falta de desvelar si habrá broche final o no, lo cierto es que la temporada que están cuajando las placentinas es excepcional. «Muy satisfecho. La verdad es que era una temporada complicada porque era difícil repetir un año tan bueno, pero solo hay cosas positivas este año, desde que confeccionamos el equipo. Creo que hemos ido incluso un paso más allá y ojalá este año seamos capaces de ascender, que sería muy bonito». Suman ya 20 victorias y quieren superar las 21 de la pasada campaña. Lo tienen a tiro en este tramo final de tres jornadas. «Es el miniobjetivo que tenemos ahora, pero sobre todo hay que seguir construyendo, seguir trabajando cosas que nos faltan y llegar lo más lejos posible».

«Creo que el equipo está ahora más preparado mentalmente y deportivamente, en trabajo diario y táctico, con más experiencia además. Será complicado, pero ojalá podamos competir y conseguirlo. Vamos mejor preparadas que nunca» Raúl Pérez Técnico del Miralvalle

¿Y qué diferencias hay respecto a la 22/23, cuando el Miralvalle también fue primero pero se cayó del ascenso? Raúl Pérez ve una fundamental: la experiencia. Y añade otro aspecto que puede resultar clave: una mayor rotación. «Será importante que más de la mitad de la plantilla haya jugado la fase de ascenso hace poco, sobre todo a nivel de nervios, de experiencia. Y luego, que ahora veo al equipo un pelín más largo. El año pasado teníamos unas siete jugadoras y ahora tenemos nueve, podemos repartir más la anotación y eso es más difícil para los rivales, además de que hemos hecho un grupo espectacular fuera de la pista y se nota».

Que todo vaya rodado en el norte extremeño no significa excluir la exigencia. Pérez aduce haber notado, pese a las victorias, un bache a finales de febrero o principios de marzo, coincidiendo con varios viajes consecutivos, algo que volvió más pesadas las piernas de sus pupilas castigando el juego ofensivo rápido e incluso la defensa. Pero, ante Maristas, el técnico comprobó mejoras en las posesiones largas, en la concentración defensiva, en la frescura. Por eso explicó en la rueda de prensa posterior que se había recuperado la esencia. Una esencia que tendrá que conservar en pos de un ascenso que está vez podría ser factible. «Creo que el equipo está ahora más preparado mentalmente y deportivamente, en trabajo diario y táctico, con más experiencia además, y nos puede ayudar que sea en Madrid, que está más cerca. Será complicado, pero ojalá podamos competir y conseguirlo. Vamos mejor preparadas que nunca».