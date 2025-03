El Miralvalle ya acaricia la fase de ascenso

Juan Carlos Ramos PLASENCIA. Domingo, 11 de febrero 2024, 09:19 Comenta Compartir

El Hierros Díaz Miralvalle ya tiene un nuevo récord en el bolsillo. El equipo placentino se impuso en la cancha del Homs Mataró (46-60) y sumó su undécima victoria consecutiva, su mejor registro a lo largo de las tres temporadas en la Liga Femenina 2. Es un número que no trascenderá más allá de la anécdota. Lo realmente importante es que el Miralvalle está a punto de sellar su clasificación para una nueva fase de ascenso. Y eso que todavía restan nueve jornadas por delante. Su último triunfo cobró forma a través de la defensa. Su actitud en la pintura fue suficiente para no echar de menos facetas que sobresalieron en anteriores jornadas, sobre todo en ataque. El acierto en el triple no llegó al 20% (4 de 21); y en los tiros libres, de desaprovecharon más de la mitad (10 de 22). No echó en falta la puntería de sus tiradoras porque por dentro no hizo concesiones.

MATARÓ 46 60 - MIRALVALLE

Tras un comienzo muy tímido, en el que el Mataró llegó a tener una máxima de seis puntos hasta por dos veces (15-9 y 17-11), el Miralvalle empezó a coger velocidad de crucero a medida que sus interiores iban imponiéndose en la pintura. En ataque, picar al poste bajo era su recurso preferido; y en defensa, no permitieron jugar por dentro y, por fuera, el acierto catalán fue muy discreto. Sobre este escenario, a pesar de haber anotado solo un triple de 11 lanzamientos, se fue con 12 puntos de ventaja al descanso (24-36).

Tras la reanudación, con cuatro puntos seguidos de Coutney Shaw, todo parecía quedar visto para sentencia (24-40). Pero todavía faltaba por llegar la clásica pájara placentina en los finales del tercer cuarto. En este caso, duró cinco minutos, los suficientes para que el Mataró se pusiera a solo nueve (37-46). Se hubiera acercado más si Cristina Lázaro no hubiera anotado dos triples seguidos.

Esos dos lanzamientos fueron todos los tiros que pudo anotar en jugada en diez minutos. Con el 42-50 a cinco minutos para el final, el Mataró creyó que podía remontar. Pero entonces se unieron sus malos porcentajes y la buena defensa extremeña para evitar que el final tuviera emoción (46-60).

Con este triunfo, a falta de que se dispute el resto de la jornada, el Miralvalle tiene un colchón de seis victorias para no salir de los puestos de fase de ascenso. En un par de jornadas, podría materializar su clasificación matemáticamente.