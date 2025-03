Mideba-Joventut, los pacenses comienzan a jugar finales por la salvación

REDACCIÓN BADAJOZ. Sábado, 21 de enero 2023, 10:25 Comenta Compartir

El Mideba Extremadura necesita la victoria imperiosamente, ya no caben más tropiezos en esta durísima temporada. Ya no juega partidos sino finales, pese a que nos encontramos en el ecuador de la campaña. Recibe esta tarde en La Granadilla (17.00 horas) al Joventut con la posibilidad de sumar su tercera victoria, algo impensable a estas alturas para un equipo de su nivel, y no puede fallar.

El cuadro catalán tiene el mismo balance que los pacenses (dos victorias y nueve derrotas) en su antepenúltimo puesto de la tabla en División de Honor, una posición a la que el Mideba debe rebasar en una supuesta remontada que no termina de llegar. Como no terminan de llegar los refuerzos que amplíen el número de efectivos con los que pueda contar el técnico Jorge Borba. Solo cinco jugadores pudieron salir a la pista en Málaga, donde los extremeños cayeron ante el Amivel por un apretado 59-56. Sin banquillo, Jose Leep, Salvador Sandoval, Jhon Hernández, 'Tinín' y Joimar Granados se vieron obligados a disputar los 40 minutos del encuentro, algo que hizo mella en la recta final del mismo. Un suplicio para el equipo midebista.