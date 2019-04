BSR Al Mideba no le vale con ser histórico El técnico Jorge Borba dando instrucciones en el partido entre Mideba e Ilunion, su duro rival en la próxima 'Final Four' española. :: hoy Cumplió como mejor equipo de la temporada regular, pero ya apunta a la Euroliga y la 'Final Four' -ante su bestia negra Ilunion- como gran reto MARCO A. RODRÍGUEZ Badajoz Miércoles, 17 abril 2019, 08:46

Si la División de Honor de baloncesto en silla de ruedas siguiera el reglamento federativo de la Primera División de fútbol, el Mideba Extremadura se hubiera proclamado el pasado fin de semana campeón de liga, un hito histórico en su trayectoria. Como esto es deporte de la canasta, no deporte rey, lo que imperan aquí son los playoffs y queda tela por cortar. El club hizo historia de todas formas al alcanzar el título de campeón de la fase regular, la antesala de la Final Four de mayo donde se dirimirá al auténtico triunfador del torneo doméstico de mayor empaque nacional y tal vez europeo. Los midebistas, con solo dos derrotas en todo el curso (por 16 victorias, mismo balance que Bilbao BSR), coparon la clasificación desde el primer instante y ahora necesitan un último esfuerzo para no perder esa condición en el momento culminante.

Porque el final de la última jornada liguera no fue el más feliz de los posibles. El guion no siempre acaba con noticias positivas y hay un obstáculo en el camino que puede evitar la felicidad completa. Una piedra en el camino que responde al nombre de CD Ilunion y es el rival de los pacenses en una de las semifinales, la que mide al primero contra el cuarto. El Amiab Albacete le superó in extremis y los madrileños -para todos el peor adversario posible- repetirá como bestia negra, aquella que no pudo superar a las primeras de cambio en la Copa del Rey eliminando su esperanza.

Pero, como el término 'difícil' no es sinónimo de 'imposible', desde el seno midebista avisan de que será un partido espectacular que hay que jugarlo con la convicción de que existen posibilidades de éxito. De hecho, si hay algún momento en la historia reciente del Mideba donde se podría apostar por una victoria ante Ilunion, ese momento es justo ahora. «Después de llegar a una final a cuatro cualquier equipo que nos hubiese tocado iba a ser complicado, ahora tiene que ser el momento de quitarnos la espinita de la Copa del Rey», comenta el entrenador del Mideba, Jorge Borba.

«Cualquier equipo hubiera sido complicado. Ahora tiene que ser el momento de quitarnos la espinita de la Copa del Rey» Jorge Borba Entrenador del Mideba

«Tenemos muchas opciones de hacer un buen papel en Italia. En nuestro grupo estarían un equipo ruso, italiano y otro israelí»

Borba traslada la alegría midebista por lo ocurrido en lo que va de 2018/19. «Estamos todos muy contentos de haber hecho historia, tanto los jugadores y cuerpo técnico, como la directiva hemos hecho una gran temporada. Para nosotros es un grandísimo título, hemos sido el equipo más regular de toda la liga». Un triunfo que se consolidó en un ocaso del calendario complicado en Gran Canaria, donde aguardaba el quinto clasificado. «Sabíamos que ellos iban a ponérnoslo muy difícil y así fue, pero nosotros estábamos mentalizados y con muchas ganas e ilusión de hacer historia», continúa el técnico, que ya pone la mirada en el próximo gran reto, la fase final de la Euroliga 2, la segunda competición continental que se disputará en Italia después de una ronda clasificatoria donde los pacenses dejaron magníficas sensaciones. El nivel ahora sube un peldaño, pero Borba es optimista: «Tenemos muchas opciones de hacer un buen papel en Italia, no será nada fácil ya que estamos hablando de una fase final, y en nuestro grupo estarían un equipo ruso, uno italiano y otro israelí. Estamos en uno de los mejores momentos del Mideba y eso tenemos que aprovecharlo».

La 'Armada' británica

Una coyuntura positiva razonada en la llegada de la 'Armada' británica, con los ingleses Gregg Warburton, George Bates y Abdi Jama junto al galés Phil Pratt, que aparecen en numerosas estadísticas. Por ejemplo, George Bates fue el máximo anotador de la División de Honor con una media de 23,6 puntos por partido. O Philip Pratt, el 'Gareth Bale' del baloncesto en silla de ruedas, segundo en asistencias con 10,3. Todo un lujo.

Como entrenador especializado en hacer grupo y que todos se sientan importantes, Borba valora la aportación de los isleños, pero también la del resto del plantel. Los Salvador Sandoval, Joimar Granados, Jhoan Vargas, Francisco Romero, Rodrigo Pérez, Celso Andrino o Pery Navarro tienen su cuota de responsabilidad en este éxito. «En general todos le han dado un salto de calidad al club, tenemos un gran equipo. Ellos hoy en día son muy importantes para el equipo, pero sin la plantilla al completo esto no podría haber pasado», aprecia. La unión de todas las piezas será muy necesaria entre el final de abril y mayo, donde el Mideba luchará por dos grandes retos a su alcance. Y más que nunca.