El Mideba se va de vacaciones con los deberes hechos

Marco A. Rodríguez Badajoz Miércoles, 17 de noviembre 2021, 08:14 Comenta Compartir

Se quejan los entrenadores del fútbol de elite por los parones de selecciones, el virus FIFA, que si el 'superprofesional' Bale nos viene tocado, etc. Pero, en realidad, eso suena a broma comparado con lo que le aguarda al Mideba en su horizonte más próximo. Hasta el 8 de enero no juega un partido. Ahí es nada. Así que el club ha concedido vacaciones a su plantilla, una parte de ella con compromisos de sus selecciones nacionales. Hasta el propio entrenador, Jorge Borba, que se marcha en diciembre a la concentración de la selección sub 22 –de cuyo cuerpo técnico forma parte– a Londres para preparar el próximo Mundial de Japón en mayo. Un Mideba Extremadura que puede irse con la conciencia tranquila y los deberes hechos, pese a que todavía escueza la derrota ante Albacete el sábado en La Granadilla.

Porque el cuadro pacense ha demostrado en este inicio de temporada en División de Honor su condición de aspirante al título. Solo ha caído en un partido de los seis disputados, precisamente en el duelo de invictos ante los albaceteños, que ahora son líderes en solitario. El cuadro manchego se perfila como el coco a batir este curso, por delante de Ilunion o el vigente campeón, Bilbao BSR. De hecho, Borba los define como el próximo rey de Europa. «Creo que ganarán la Euroliga. Para mí son el mejor equipo de Europa ahora mismo. Tienen la mejor plantilla, con diez jugadores de sus doce que en cualquier equipo serían titulares», lo argumenta.

Borba asegura estar muy satisfecho con las prestaciones de su plantel hasta la fecha, con dos de los seis encuentros de máxima exigencia, uno ganado en Bilbao y otro perdido en feudo propio ante el Amiab Albacete. «Estamos muy contentos con el trabajo del equipo, aunque perdiéramos el sábado. Queda mucha liga y ya dije que ese partido no la iba a decidir al cien por cien. Ellos pueden fallar todavía porque les quedan rivales complicados. Nosotros intentaremos no fallar».

«Estamos muy contentos con el trabajo del equipo. Estábamos compitiendo muy bien y tener que parar tanto no nos viene bien» Jorge Borba | Técnico del Mideba

«Volvemos ante el Gran Canaria el 8 de enero y será un partido complicado. Es demasiado tiempo parados sin que podamos preparar la temporada»

Menos le gusta este frenazo en seco obligado por el calendario. «Estábamos compitiendo muy bien en la liga, a un gran nivel físico también, y tener que parar un mes y medio no nos viene bien, y encima los jugadores van con sus selecciones y no descansan bien, como Jhon Hernández con Colombia o Sandoval con México. Esperemos que ninguno venga con molestias. Volvemos ante Gran Canaria el 8 de enero y será un partido complicado. Es demasiado tiempo parados sin que podamos preparar la temporada con normalidad».

Respecto al choque del Albacete, el técnico pacense destaca que cometieron demasiados errores, tanto defensivos como en transiciones fáciles que hubieran supuesto 20 puntos más. «Tuvimos opciones de ganar porque fue igualado y lo teníamos muy planificado, pero con esos errores claros fue imposible. Además, con las bajas apenas pude rotar e intentamos ganar tiempo para que los que jugaron 40 minutos cogieran aire. Tenemos una buena plantilla, pero es corta. A ellos les faltaba Zarzuela y lo notaron menos. Es un problema que siempre hemos tenido para competir con los grandes». Ahora toca unas merecidas vacaciones. Largas, pero merecidas.