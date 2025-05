El Mideba cae en la prórroga en Valladolid ante el tercer clasificado

M. A. R. BADAJOZ. Domingo, 18 de diciembre 2022, 10:42 Comenta Compartir

El Mideba Extremadura nadó y nadó este sábado para morir en la orilla del Pisuerga. Plantó cara al Fundación Aliados, el BSR Valladolid de siempre, al que obligó a una prórroga en su cancha del pabellón Lalo García. 68-67 fue el resultado final de un choque en el que a falta de ocho segundos para el bocinazo del tiempo reglamentario los midebistas iban por encima en el marcador 54-57. Pero un triple de Romo condujo al tiempo extra, donde de nuevo a falta de escasos segundos los extremeños vieron cómo el adversario se ponía por delante para salir de la cita derrotados.

Era una complicada salida ante el tercer clasificado, pero el Mideba estuvo batallador en todo momento, especialmente en un segundo cuarto donde se escapó en el electrónico para llegar al descanso siete arriba. Tras el descanso todo se igualó hasta un final de infarto.

La tropa de Jorge Borba sigue colista en la tabla cuando se está terminando la primera vuelta del campeonato y la sombra del descenso cada vez es más alargada, por lo que cuanto antes escape de una situación a la que no está acostumbrado este club, mejor.

Como está sucediendo en toda la campaña, la ausencia de piezas fue clave. Llama la atención que el Mideba solo pudiera contar con cinco jugadores, todos con los 40 minutos sobre el parqué. En el banquillo estaba José Cano, que no dispuso de minutos. En cambio, el BSR Valladolid acumuló ocho baloncestistas a la batalla, con lo que eso significa para no llegar justos de aire a los momentos decisivos. Jhon Hernández fue el mejor de los pacenses con 39 puntos y 9 rebotes. Sensacional estadística apoyada por los 18 rebotes y 6 asistencias de Sandoval, que no estuvo acertado cara al aro rival y se quedó en 8. El colombiano Leep añadió 10 puntos, Granados 6 y Tinín 4. El Mideba Extremadura sigue con problemas y se estanca en sus únicas dos victorias.