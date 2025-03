El Mideba se pone al día con el Joventut

REDACCIÓN BADAJOZ. Sábado, 4 de febrero 2023, 10:51 Comenta Compartir

Nueva ocasión para el Mideba Extremadura de escalar puestos en la clasificación con la disputa del partido que tenía aplazado ante el Joventut (Palacio Municipal de Deportes de Badalona, 13.30 horas). Aprovechando el inicio de algunas competiciones europeas como la Copa de Campeones BSR, donde participan Bidaideak Bilbao, Ilunion y Econy Gran Canaria, además del campeón Albacete, que espera en cuartos, el Mideba se pone al día en la tabla en un sábado en donde también lo hacen el propio Albacete y el Amivel.

Es el cuadro catalán precisamente en el que antecede en la clasificación a los midebistas pese a que cuentan con peor balance, dos victorias y once derrotas por las tres y diez de los extremeños, que no sumaron puntos por una incomparecencia. De ganar no solo adelantarían a los badalones sino que igualarían el balance del noveno, Amfiv Vigo, y el próximo objetivo sería coger al octavo, Amivel, con seis victorias. Un Mideba que viene de perder en la cancha del Ilunion, líder sólido de la competición, donde compitió hasta que la gasolina aguantó. La tropa de Jorge Borba sigue carente de efectivos pese a que la llegada del iraní Mousa ha significado un cierto alivio, al menos para los entrenamientos. El técnico confía en que el equipo mejorará.