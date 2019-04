El Mideba, a por la guinda de la mejor temporada regular de su historia Tiempo muerto del Mideba Extremadura ante el Amivel, último partido en casa. :: pakopí Los pacenses deben ganar esta tarde en la pista del Gran Canaria para proclamarse campeones de la primera fase o esperar la derrota del Bilbao BSR MARCO A. RODRÍGUEZ Sábado, 13 abril 2019, 08:42

Badajoz. El Mideba Extremadura se ha marcado una temporada fantástica en la que se adueñó del liderato desde que se alzó el telón de la competición en División de Honor para no soltarlo hasta ahora. Le resta una sola cita al calendario y la escuadra pacense quiere poner la guinda con una última victoria que le confirme como campeón de la fase regular, una vez que ya está clasificado para la Final Four de la liga de baloncesto en silla de ruedas más importante de España y probablemente de Europa. Para que el final del curso sea feliz, la tropa de Jorge Borba debe salir airosa esta tarde de la pista del ACE Gran Canaria, un duro rival que atraviesa un buen momento de resultados aunque ya no se juega gran cosa, al menos en la competición doméstica, donde no entrará entre los cuatro mejores. Pese a todo, los grancanarios vienen de ganar sus últimos cinco partidos, entre ellos al potentísimo Ilunion.

En caso de derrota en la idílica isla, el Mideba tendrá que aguardar a lo que sea capaz de hacer su inmediato perseguidor en la tabla, el Bilbao BSR, el único que puede privarle de un título que en realidad es más honorífico que otra cosa pero que supondría el merecido premio al esfuerzo realizado. Extremeños y bilbaínos están empatados en la tabla con un balance de 15 victorias y solo dos derrotas, pero el average particular beneficia al Mideba. El conjunto vasco se enfrenta a domicilio al Rincón Dental Amivel, flojo enemigo que acaba de caer en el Nuria Cabanillas en la despedida ante su público del Mideba. Los dos partidos decisivos por el primer puesto se juegan a la misma hora, las 18.30. Ilunion y Amiab se ven las caras en Albacete, así que el que salga vencedor terminará clasificado en tercera posición. Un duelo que será vital para establecer los cruces finales entre los cuatro primeros que se dirimirán los días 17 y 18 de mayo en la ciudad manchega de Cuenca.

Un Mideba que está muy concienciado en cumplir con el objetivo para centrarse después en los dos grandes retos previos a las vacaciones: la Final Four española y la fase final de la Euroliga 2 continental. «Hoy en día donde tenemos la mente es en la liga. Sí es cierto que ya tengo scouting de varios equipos de Euroliga, pero la prioridad es terminar bien la liga para llegar bien a Europa el último fin de semana de abril. Tanto para la directiva como para los jugadores y cuerpo técnico sería una gran recompensa quedar primeros después del gran esfuerzo que todos estamos haciendo», comenta el entrenador Jorge Borba.

Él y sus pupilos se encuentran desde el jueves en Gran Canaria, donde efectúan una miniconcentración. No hay ningún midebista lesionado, todos están disponibles para medirse en el Polideportivo Gran Canaria Arena al quinto clasificado, que no tendrá ninguna presión salvo hacer pasar un buen rato a su hinchada.