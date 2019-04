BSR El Mideba, un equipo de bandera Parte de la expedición del Mideba, con la bandera extremeña y el título de campeón de la Euroliga 2 el domingo en Porto Potenza. :: MIDEBA El cuadro pacense retorna a casa eufórico tras su enorme éxito de la Euroliga 2 en Italia MARCO A. RODRÍGUEZ Badajoz Martes, 30 abril 2019, 08:44

Un equipo de bandera... que se ha quedado sin el estandarte. El utillero del Santo Stefano, rival que el Mideba apeó de las semifinales de la Euroliga 2, es un amante de Extremadura fruto de una visita de hace años a Mérida, así que la expedición pacense tuvo el detalle de regalársela este domingo, una vez finiquitada la foto de rigor tras la consecución del título continental en la cancha de Porto Potenza. Este señor se quedó con el recuerdo de la colorida insignia, mientras los midebistas se subieron al avión rumbo a España tras cosechar su tercer entorchado europeo.

Enorme mérito para un equipo que regaló también toda una exhibición de baloncesto concentrada en 48 horas, hasta cinco partidos en escasísimo margen. En un mundo del deporte algo caprichoso con el esfuerzo, especialmente la élite, la labor del Mideba es el perfecto contraste como auténticos atletas que son. Unos deportistas que anoche aterrizaban en Sevilla, felices por el éxito firmado en un país transalpino donde arrasaron. Solo el Santo Stefano le plantó algo de batalla en semifinales. Los demás, también sus compatriotas del Santa Lucia en la final (61-86), fueron vapuleados por un adversario sin fisuras que ya está amortizando la fantástica plantilla confeccionada en verano y de claro protagonismo británico. Uno de ellos, Warburton, fue el héroe de la final con 36 puntos que martillearon el hierro de Porto Potenza, pero no fue el único que brilló. Bates, otro integrante de la armada inglesa, llegó a los 32 en las semifinales ante Santa Lucia o el mexicano Salvador Sandoval, que se fue hasta los 33 y 24 puntos en la fase de grupos.

El propio Sandoval, desde la furgoneta en la viajaban de regreso a Badajoz, ejemplifica el buen ánimo del vestuario y el refuerzo anímico que provoca. «Estamos muy contentos. Hemos venido eufóricos en el avión. Es una motivación extra para el otro gran título que tenemos dentro de quince días después del varapalo de la Copa». El azteca asiente al ser cuestionado sobre si hay que aprovechar el buen momento y plantel del que dispone el técnico Jorge Borba. «Claro que sí, queremos ganar todo lo que se pueda. Somos ambiciosos y un gran equipo. Ahora estamos muy cansados, pero me tomaré un té y nos pondremos las pilas por este deporte que tanto nos apasiona, que jugamos fuera de nuestro país y seguir dando alegrías a Badajoz». Sandoval recuerda que le costó mucho escalar hacia el aro para cortar la red y cumplir la tradición. Más mérito. «Me ayudaron los compañeros y el fisio, jaja. Me la he quedado yo y la pondré en algún lugar de mi casa».

«Para el Mideba lograr este título supone un orgullo increíble. Tras varios años con proyectos deportivos muy serios, este año las cosas han salido bien, incluso mejor de lo que se esperaba, y todo ello nos anima a continuar trabajando, y, sobre todo, hacer ver a todas aquellas personas que tienen capacidades diferentes que con esfuerzo todo se puede», comenta Javier Pérez, responsable de comunicación y directivo del club.

Un éxito que ayuda a digerir el mal trago de la Copa del Rey, donde el Ilunion le despertó del sueño a las primeras de cambio. Con la Euroliga 2 en el bolsillo, el Mideba Extremadura afrontará más relajado el otro gran objetivo que le resta antes de las vacaciones, la 'Final Four' de la División de Honor, donde precisamente volverá a verse las caras con su verdugo madrileño ya que Ilunion terminó cuarto una temporada regular donde los extremeños se proclamaron campeones. «La Euroliga nos ayudará a afrontar mejor la final por la liga. Ahora creemos más en que podemos ganar», avisa Sandoval. Pero eso será otra historia.