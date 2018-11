El Mideba no entiende de 'brexit' Plantilla y cuerpo técnico del Mideba Extremadura, salvo Sandoval, que está con su selección mexicana. :: pakopí Se pusieron de acuerdo en aceptar la oferta del club en verano y algunos vinieron por carretera conduciendo sus propios coches porque los querían utilizar aquí El equipo pacense avanza imbatido esta temporada (3-0) con sus cuatro ingleses a pleno rendimiento MARCO A. RODRÍGUEZ Badajoz Jueves, 1 noviembre 2018, 11:24

La última gran colonia inglesa no es Hong Kong, que fue durante 150 años suelo británico y gran dolor de cabeza de China. Será, al menos en cuanto al baloncesto en silla de ruedas, Badajoz, en concreto el Mideba Extremadura, que este curso se asemeja a una amplísima delegación de la selección de Inglaterra, una de las más potentes del panorama actual, campeona mundial en agosto y bronce en los Juegos de Río de Janeiro. Cuatro de sus integrantes, piezas básicas además -como Abdi Jama, Philip Pratt, Gregg Warburton y George Bates- prefieren no saber nada del 'brexit' y se han convertido en un alto porcentaje del engranaje de una máquina que ha iniciado la liga imbatida, con tres victorias en sus tres citas. Una vez mostrado el interés desde el club midebista el pasado verano, los cuatro se pusieron de acuerdo para aterrizar en Badajoz, aunque la palabra 'aterrizar' no sea la más precisa aquí, ya que algunos cometieron la «locura» de viajar en sus propios coches por carretera.

Cortos de miedo y nada perezosos, George y Phil querían disfrutar de sus automóviles en Badajoz, así que se echaron al asfalto junto a Gregg a pesar de sus discapacidades. Eso sí, muy pronto se dieron cuenta de que su compatriota Abdi Jama, que llegó en avión, fue más ágil, quizá porque conozca mejor las distancias pues es su segunda estancia en el equipo. «Nada más salir, apenas hicimos 200 millas, pensamos... ¡pero qué hemos hecho! Tal vez sea demasiado, son más de 24 horas de viaje. Es una locura venir en coche», recuerda sobre la peripecia un sonriente George Bates.

uNacionalidad Británica. uFecha de nacimiento 02/02/1994. uEquipo procedencia The Sleel Whellchair. uPuntuación 3.0. uNacionalidad Británica. uFecha de nacimiento 18/06/1994. uEquipo procedencia The Sleel Whellchair. uPuntuación 4.5. uNacionalidad Británica. uFecha de nacimiento 19/11/1996. uEquipo procedencia The Owls (Londres). uPuntuación 2.0. uNacionalidad Británica. uFecha de nacimiento 01/11/1982. uEquipo procedencia The Sleel Whellchair. uPuntuación 1.0.

En busca del sol

Phil Pratt Base-escoltaGeorge Bates PívotLAS FRASESGeorge Bates Pívot inglés del Mideba «Apenas hicimos 200 millas y pensamos que era demasiado. Era una locura venir en coche» Abdi Jama Escolta inglés del Mideba «Solo hay un equipo y da igual de dónde seamos, si mexicanos o argentinos. Hay muchos extranjeros»Gregg Warburton EscoltaAbdi Jama Base-escolta

Pese a acumular poco tiempo en suelo extremeño, los cuatro se muestran muy felices por haber escogido este destino. Incluso no esperaban estar tan a gusto tan pronto. Mucho peso en la elección, además de la sintonía con sus compañeros, es la búsqueda del sol. Hace un mes se encontraron y celebraron una temperatura veraniega, si bien el mal tiempo de estos días les hace recordar que siguen en su país, dicen entre bromas. «Hace buen tiempo, la comida es muy buena, mejor que la nuestra, y la gente es muy amistosa», define el pívot George Bates. «La comida y el tiempo», apostilla Gregg Warburton.

Le restan importancia al hecho de coincidir tantos de la misma nacionalidad, circunstancia poco habitual porque lo común es tener alguna pareja de extranjeros que comparten DNI -en Vigo hay dos coreanos- o a lo sumo tres, pero cuatro son excesivos. «Da igual eso. Aquí sólo hay un equipo y no importa de dónde seamos, mexicanos, argentinos, etc. Hay jugadores de muchos países y siempre hubo extranjeros en el Mideba», argumenta Abdi Jama junto a Bates. «Somos un equipo joven que quiere ganar la liga, somos uno de los mejores equipos», valoran, además de apuntar hacia la Euroliga 2, una competición europea ganada recientemente por Abdi, Gregg y George.

Una vez conocieron nuestra tierra y saborearon el recibimiento y buen trato del club, se pusieron manos a la obra y han protagonizado, junto al resto del plantel, un gran arranque liguero. «Queríamos jugar en la mejor liga del mundo», apostilla Warburton. Lo más positivo es que algunos ya hablan de prolongar esta aventura para que no sea efímera. «Ya se interesan por la próxima temporada y eso es muy bueno porque tendríamos una base sobre la que trabajar, que no haya que cambiar a ocho o diez jugadores de un año para otro. Están muy contentos aquí y se han integrado a la perfección. Eso sí, los entrenamientos siguen siendo en español, aunque si hay que aclarar cosas intentamos explicarlas en su idioma. Son gente muy comprometida con el club y eso es muy bueno», añade el entrenador Jorge Borba.

Hasta tal punto están cómodos que la pareja de uno de ellos, Phil Pratt, entrena con el Mideba y vivirá aquí un mes al disfrutar de vacaciones. Y lástima que no la puedan fichar porque es muy buena jugadora, internacional también con el combinado nacional británico y con ficha y contrato en vigor en la liga de su país.

La pareja aguarda la visita que la selección inglesa efectuará a Badajoz, esperada para enero. Con sus integrantes repartidos por medio mundo, han elegido Extremadura para un stage de preparación ya que es en la localidad pacense donde más efectivos tienen. Está previsto que disputen varios partidos contra el propio Mideba y sus británicos. «Es un lujo para la ciudad y para nuestro equipo que estén muchos días aquí, nos vendrá muy bien a nosotros y a ellos», precisa Borba. Una selección británica que no es ninguna broma. En agosto se proclamó campeona del mundo en Alemania con Warburton como 'MVP' del torneo ganando a USA y en Río de Janeiro se colgaron el bronce por detrás de Estados Unidos y España. «Menos mal que les fichamos antes del Mundial, porque sus fichas hubieran sido más caras. Son pilares de su selección, que juegan 30 minutos por partido, con Phil capitán ahora y antes lo fue Abdi».

El idílico comienzo midebista, líder de la tabla junto a los grandes, tiene en el horizonte un verdadero test con los duelos ante Ilunion y Albacete, dos potencias europeas y por ende de la División de Honor. «Salimos fuera para visitar al Ilunion y luego recibimos al Albacete. Es una prueba importante para ver si estamos al nivel que yo creo que podemos estar», advierte Borba, que considera que el que entrena desde octubre puede ser el mejor Mideba de los últimos años. Los cuatro ingleses tienen su cuota de culpa. Puede que allá por mayo en ese vestuario se cante el 'God save The Queen'.