El Mideba despide la temporada con derrota ante el Ilunion

El Mideba Extremadura bajó el telón de la temporada 2023/24 en División de Honor y lo hizo con una derrota esperada en La Granadilla ante el potente Ilunion madrileño, uno los colosos de la liga que además se jugaba el título de campeón de la fase regular ante el Albacete, con el que llegaba con el mismo balance de victorias y derrotas a esta última jornada. Por contra, los midebistas apenas se jugaban nada, salvo el hecho de dejar una buena imagen ante su afición en el pabellón pacense, y más después de una mala racha de cuatro derrotas consecutivas en los últimos compromisos. No pudo lograrlo y se cumplió el pronóstico con el triunfo madrileño por 52-74. Un triunfo que no le otorgó el título pues el Albacete no falló en la pista del Servigest Burgos (36-84), aunque lo importante viene ahora con la Final Four.

Un Mideba que acaba el curso con solo seis victorias y 16 derrotas, en novena posición de la tabla, un puesto que tenía asegurado pasase lo que pasase este sábado en La Granadilla. Ahora toca descansar e intentar recabar los apoyos necesarios para emprender un nuevo proyecto que devuelva al club midebista a la élite del baloncesto en silla de ruedas español.

Sobre el partido, destacaron los de siempre por parte de los locales. El colombiano Hernández anotó 25 puntos y capturó 7 rebotes y el francés Trabuchet sumó 15 y el mismo dígito de capturas. Desde muy pronto el Ilunion impuso su calidad, marchándose tras el primer cuarto por un claro 9-20. Sin embargo, los pacenses reaccionaron en el segundo con un parcial de 26-7, aunque se hundieron en el tercer acto y eso decantó la balanza.