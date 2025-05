El Mideba despide el año ante el Fundación Aliados

M. A. R. BADAJOZ. Sábado, 17 de diciembre 2022, 11:44 Comenta Compartir

El Mideba Extremadura no se puede permitir demasiadas licencias si no quiere verse envuelto en un final agónico de temporada en División de Honor y por ello es imperativo ganar cuantos más partidos mejor. Por ejemplo este sábado en la pista del Fundación Aliados, donde juega esta tarde a las 18.30 horas. Una cita que no será nada sencilla pues los vallisoletanos están cuajando una temporada sensacional, ocupando en estos momentos el tercer puesto, solo superados por Albacete e Ilunion.

Cuando se acerca el ecuador de la temporada, el equipo midebista permanece en posición de descenso, si bien tienen un partido menos ante el Joventut que, de adjudicárselo, daría un salto para adelantar a los últimos clasificados, entre ellos los badaloneses. Los pacenses perdieron ante Vigo en casa la semana pasada y solo cuentan con dos triunfos en lo que va de liga.