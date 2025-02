El Mideba comienza su temporada más incierta

J. P. Y REDACCIÓN BADAJOZ Miércoles, 28 de septiembre 2022 | Actualizado 29/09/2022 11:11h. Comenta Compartir

Tras renunciar a la Supercopa de España, el Mideba Extremadura se prepara para afrontar su temporada más incierta. Acostumbrado a pelear por los títulos nacionales e incluso europeos, el club pacense inicia un nuevo proyecto marcado por los problemas económicos y trabas burocráticas para fichar jugadores extranjeros. «Lamentamos que no podamos arrancar con toda la potencialidad que quisiéramos», reconocía su presidente Antonio Díaz. En ese sentido, el técnico Jorge Borba subrayaba el «gran esfuerzo» de sus jugadores para continuar un año más «para que esto siga adelante». Borba también precisó que parte con algo más del 50 por ciento de la plantilla, por lo que los objetivos no serán tan ambiciosos como otras temporadas.

Fundado en 1982, el Mideba es el club extremeño que más temporadas consecutivas lleva en la élite (desde 1995) y el equipo español de silla de ruedas con más temporadas en competición con 41, contando la actual.

El Mideba presentaba este miércoles su puesta de largo en el Palacio de Congresos de Badajoz de cara a un inicio de liga en el que parte como último subcampeón de la División de Honor del Baloncesto en Silla de Ruedas, empatado a puntos con el campeón Albacete.

El equipo de Jorge Borba se estrena este sábado 1 de octubre frente al FDI Villa de Leganés en el Pabellón La Granadilla a las 18.00 horas. Ace Gran Canaria, Amiab Albacete, Ilunion, Iberconsa Amfiv, Bidaideak Bilbao, Fundación Aliados, UCAM Murcia, Juventud y Abencosa Basketmi Ferrol completan la nómina de doce equipos.

Antonio Díaz agradeció a las instituciones su apoyo, razón por la cual en este escenario de escasos recursos y respaldo privado el club «todavía sigue existiendo, luchando y compitiendo en el máximo nivel nacional e internacional del baloncesto en silla de ruedas». El presidente también se refirió a la subida de costes como el arbitraje lo que «todavía nos pone más complicado el que hagamos viable este proyecto». El Mideba lleva una trayectoria de 40 años con una «lucha permanente» y de apuesta por un deporte minoritario, pero que «quizás sea el más integrador», dado que se valora todo tipo de discapacidad con independencia de que sea hombre o mujer.

Salvo excepción, jugará como local los sábados a las 18.00 horas en La Granadilla. La primera equipación es de color negro con detalles verdes y la segunda es blanca.

La nueva temporada se presentó este miércoles en el Palacio de Congresos de Badajoz, con la presencia del director general de Deportes de la Junta de Extremadura, Dan de Sande; el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera; el vicepresidente primero de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas Martín; el presidente del Mideba Extremadura, Manuel Antonio Díaz, y el entrenador Jorge Borba Cintas, además de algunos de los jugadores.

Sobre la nueva temporada, Antonio Díaz reconocía que este año arrancan con «muchos problemas», y «no solo» económicos, sino también para poder obtener jugadores y poder tener la documentación necesaria referida a trámites y temas como los de extranjería. «Las circunstancias son las que son» y que van a intentar seguir compitiendo y llevando el nombre del Mideba como han hecho hasta ahora.

Asimismo, el presidente del club pacense mostraba la «satisfacción de seguir luchando» y de encontrar un grupo de trabajadores y de jugadores que «han primado estar en el Mideba», como también se ha referido a las instituciones que «han estado ahí» y a las que ha trasladado las dificultades para sacar adelante el proyecto. De cualquier modo, aseguró que seguirán luchando «hasta el último segundo».

Dan De Sande recordó, por su parte, que el Mideba es uno de los clubes patrocinados por la Fundación Jóvenes y Deporte, a través de la cual la Junta de Extremadura continúa con su apoyo al deporte «de máximo nivel en Extremadura», a la vez que puso en valor a este club como «referente» para deportistas con diversidad funcional en Extremadura, así como la «gran» labor social del club en su búsqueda de la igualdad de oportunidades y su trabajo por la integración y normalización.

Ricardo Cabezas dio la enhorabuena al club por sacar adelante este proyecto en unos tiempos «complicados» y resaltó que es «de justicia» apoyar al Mideba y acompañar al club de «referencia» de la ciudad, la provincia y la región y que también es un «ejemplo de superación».

A su vez, Ignacio Gragera destacó que, en sus años de vida, el Ayuntamiento de Badajoz ha estado presente sino en la totalidad sí en «muchos» de ellos, y que este año vuelve a colaborar con el club que durante más años y más temporadas ha representado al deporte pacense «al más alto nivel».

Finalmente, tomaba la palabra Jorge Borba, que dio las gracias a los jugadores porque, pese a no tener el equipo completo, sabe que han hecho un «gran esfuerzo» para continuar un año más en el equipo y que pese a que han tenido mejores ofertas de otros clubes han querido «seguir remando» con el Mideba «para que esto siga adelante», al tiempo que ha detallado que no empiezan con el 90 o 95 por ciento del equipo, y que el primer partido lo afrontan con un 50 o 60 por ciento de la plantilla, por lo que no empiezan con el potencial que querían.

No obstante, tanto el equipo como el cuerpo técnico están «preparados para estas luchas», «llevamos demostrándolo 40 años, es un reto más que tenemos al frente», ante lo que se mostró «seguro» de que darán «el 200 por cien en cada partido para que todo salga como queremos y rememos todos hacia el mismo lado para conseguir los mayores triunfos posibles» y optar, como mínimo, a igualar los resultados de años anteriores aunque saben que es «muy complicado».

En este punto e interpelado por el tema, detalló que actualmente tienen seis jugadores en plantilla, y que para cerrarla se incorporan tres más hasta los ocho o nueve con los que la darían «por cerrada este año», una plantilla «corta» pero «muy competitiva una vez que lleguen todos los jugadores» de «muy alto nivel»; y sobre lo que incidía en que están esperando a que se tramiten los papeles, y que cada uno los tiene en sus respectivos países «esperando» a que les den la cita del visado para que se incorporen «lo antes posible» al equipo, «sin saber fechas» de dichos trámites.

En relación a esto último, el entrenador ha matizado que las complicaciones pasan en primer lugar por el tema económico y ha agradecido a los jugadores que se han quedado este año pese a que tenían «muchas ofertas», junto con que el año pasado tenían los papeles «ya resueltos» con jugadores como los ingleses y no tenían que hacer los trámites, pero que este año al tratarse de «un equipo nuevo» - en concreto este año tienen cinco nuevos jugadores de los ocho o nueve posibles - han tenido que hacer los papeles que, en temas de extranjería, «van muy lentos».

