LEB ORO El Melilla rompe el maleficio del Multiusos Mazurczak conduce el balón en el choque de ayer. Tras tres temporadas de triunfo local, el cuadro azulón doblega al Cáceres, que sigue en descenso

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad planta cara a uno de los gallitos de la liga, aunque se hunde en lo más bajo de la clasificación. Pese a poner contra las cuerdas durante todo el encuentro al Melilla y rozar la victoria hasta el último suspiro, los de Ñete Bohigas acaban con la inmunidad que habían mostrado ante los azulones años atrás en el Multiusos.

60 CÁCERES 71 MELILLA Cáceres Huff (5), Corrales (9), Serrano (4), Sapp (0), Parejo (8), - quinteto inicial -, Chol (11), Rakocevic (7), Kody (5), Mazurczak (11), Martínez (0), Jordá (-) y Santos (-). Melilla Chuku (6), Urtasun (11), Balaban (14), Franch (9), Agada (9) - quinteto inicial -, Olivier (0), Marín (5), Dos Anjos (10), Rubio (0), Zyle (7) y Gilling (0). Parciales 18-19, 14-15, 12-9, 16-26. Árbitros López Herrada, Olivares Bernabéu y Marcos Gómez. Eliminados Mazurczak y Balaban. Incidencias Multiusos 'Ciudad de Cáceres', 800 espectadores.

Como venía siendo la habitual en las últimas temporadas, el duelo entre Cáceres y Melilla prometía emoción hasta el final. Y por supuesto que no defraudó. Los dos planteles eran conscientes de la importancia de este choque. Los locales, más presionados ante la necesidad de un triunfo que reforzase sus ánimos para afrontar con otra cara la competición en el nuevo año, y los visitantes, ansiosos por derribar un maleficio que llevaban arrastrando las tres últimas campañas.

El encuentro arrancó con los dos conjuntos muy enchufados. El Cáceres, agresivo en defensa, y el Melilla, con un planteamiento serio, protagonizaron un choque excesivamente igualado en la primera mitad. En los diez minutos iniciales, el partido fue ganando en ritmo y velocidad de tal manera que los verdinegros se llegaron a colocar seis arriba. Sin embargo, el marcador se fue estrechando hasta que los azulones (que ayer vestían de blanco) consiguieron darle la vuelta al resultado con un parcial de 3-10 para ponerse por delante (18-19). En el segundo asalto, el tanteo bajó y el partido se volvió algo más áspero. La equidad en las fuerzas se mantuvo y la renta máxima que era capaz de lograr cada conjunto solo fue de dos puntos. La intensidad de la cita no permitía un dominador claro, por lo que el electrónico al descanso reflejó un ajustado 32-34 con el que todo estaba por decidir.

Tras la salida de vestuarios, la situación apenas varió. El Melilla tenía el partido donde quería, pero el Cáceres también. La igualdad permaneció, y tal era el respeto que se respiraba en la pista, que cada error podría ser crucial. Tan a pecho se lo tomaron que, transcurridos casi seis minutos del tercer asalto, cada equipo solo había anotado dos puntos. Con los pésimos números de ambos conjuntos, el final del partido se tornaba cuanto menos impredecible. No obstante, el cuadro azulón finalmente aprovechó para sacar tajada de la empanada local y se puso siete arriba. Ante esto, el Cáceres trató de arreglar el desaguisado y consiguió acortar distancias. Con un triple de Andy Mazurczak, que debutó en el Multiusos, los verdinegros remontaron, dejando el encuentro completamente abierto (44-43).

El último cuarto siguió la misma tónica que en los otros anteriores. El Cáceres necesitaba la victoria y no tiró la toalla. El Melilla tampoco se la iba a regalar. La intensidad no desapareció y cada equipo quiso coger carrerilla para encauzar el choque. Con 0-8, los visitantes se descolgaron y dejaron muy cuesta arriba el tramo decisivo para los locales. Diferencia que, debido a los intentos verdinegros, se redujo, aunque solo hasta un máximo de tres puntos tras un triple de Nikola Rakocevic a treinta segundos del final. Pese a las intenciones locales, Chuku, con un 2+1, sentenció el duelo a favor del Melilla. Y así fue cómo en la última cita del año el Cáceres no pudo remediar permanecer inmerso en las cavernas de la tabla.