El mejor regalo de Reyes del Cáceres

Si la fe mueve montañas, mucho más asequible lo tendrá con un equipo de baloncesto. El Cáceres Patrimonio lo ha demostrado el pasado domingo con ... una necesaria victoria ante el Oviedo en el Multiusos con la que los verdinegros escapan en este nuevo año de las posiciones de descenso. El mejor regalo de Reyes posible para un vestuario que imploraba un impulso al que aferrarse para salvar la temporada. Todavía queda mucho por hacer, quizá mucho por sufrir, pero al menos ya se sabe la hoja de ruta. Buena defensa, mejor rebote y creer, palabras que resumen la comparecencia posterior de Roberto Blanco.

El técnico placentino comenzó su intervención agradeciendo a sus pupilos el trabajo desempeñado. Hizo hincapié en la defensa sobre los puntos fuertes en la ofensiva de los ovetenses, protagonizando su discurso la labor de Pau Carreño, el perro de presa designado para frenar a alguien que puede convertirse en pesadilla si le das chance, Horton. Aún así, se fue a 16 puntos. «Dar la enhorabuena al equipo por el trabajo, por esta merecidísima victoria en un momento complicado para nosotros. El equipo ha trabajado mucho esta semana para conseguir este regalo de Reyes. Estoy muy contento por el club, por la afición, que está sufriendo mucho este año y hay que llevarse estas alegrías. Pau Carreño ha estado inconmensurable, inteligente, físico, sacrificado. Ha sido la llave para que el equipo consiga la victoria desde atrás. Creo que es justo decírselo a él porque se lo merece». Incidió en otro momento sobre ello, bromeando con que durante toda la semana le convenció de que iba a ser pieza clave para esta cita. «No sé si se habrá llevado alguna foto de Horton a su habitación».

Cambios de rotaciones y de ideas donde todos han estado por la labor, sin quejas, más intensidad a la hora de capturar los rebotes, el desgaste en el poste bajo y la dirección de juego de los tres bases o la capacidad de reaccionar ante parciales adversos cuando antes el plantel se venía abajo. Fueron algunos de los aspectos positivos comentados por un técnico verdinegro que por fin pudo acudir sonriente ante los medios de comunicación. Sonriente y liberado. Y por encima de todas estas facetas en una versión mejorada, un mal endémico que este domingo pareció postergado, la ausencia de fe. Apoyado por su coliseo, esta vez sí se creyó y no bajaron los brazos antes de tiempo. «El deporte a veces es ingrato porque trabajas mucho y no consigues la victoria, pero normalmente el trabajo da sus frutos y hay que seguir creyendo. Hay que seguir creyendo en nosotros, en lo que hacemos día a día, como he dicho otras veces, este equipo merece la pena. A veces tenemos dudas y perdemos la concentración, pero hoy sí hemos defendido y cerrado bien el rebote y hemos podido correr, que eso es fundamental para este equipo. Hemos dado un paso adelante».

Roberto Blanco valoró el rendimiento en la pintura de Dikembe, pese a que se trate de un jugador en formación. También al Multiusos. «Los jugadores saben que cuando el Multiusos aprieta uno se siente cómodo cuando va por delante en el marcador. La clave es sentir que te arropa, que tenemos a gente detrás y la clave fuera es pensar en esa gente. No podemos jugar en Menorca con nuestros aficionados pagando y viéndonos por la aplicación y dar esa imagen. Es una cuestión de motivación y de seguir creyendo. Siempre hay que creer porque al final todo sale».

Confirmó además que no tenía miedo a este partido porque es algo intrínseco a su cargo. Incluso añadió que la charla previa fue muy calmada y para dar confianza. Una confianza que crece con la dinámica favorable.